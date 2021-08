Les trois fils de Leo Messi, déguisés en PSG

in

08/11/2021

Act à 11:28 CEST

Après avoir tourné la page de son dégoût de ne pas pouvoir continuer dans le club de sa vie, le FC Barcelone, Leo Messi a vécu ce mercredi son premier jour en tant que nouveau joueur du PSG. L’équipe de France, qui a annoncé sa signature mardi, a présenté la star argentine avec style. La l’attente à Paris a été maximale et les fans sont devenus fous quand le Rosario est apparu dans le Parc des Princes.

L’ancien joueur du Barça est apparu dans sa nouvelle “maison” accompagné de sa femme, Antonella Roccuzzo, et leurs trois enfants. Thiago, Mateo et Ciro Ils ont également voulu être aux côtés de leur père lors de l’un des jours les plus importants de sa carrière sportive. Ils l’ont aussi fait vêtu du maillot du PSG, que Leo portera pour les deux prochaines saisons au moins.

De France, il a été rapporté ce mercredi que la veste de Leo Messi avec le numéro ’30’ a été épuisé quelques heures après sa mise en vente. Les fans du PSG sont très enthousiastes à l’idée de l’arrivée du meilleur joueur du monde dans leur équipe.