Les trois fondateurs fantômes de la Superliga

19/04/2021

Allumé à 20h00 CEST

Alberto Teruel

La Super League européenne est déjà une réalité. Le 18 avril, les douze clubs fondateurs ont officialisé par un communiqué la création d’une nouvelle compétition qui réunira les grandes équipes du Vieux Continent. Dans cette déclaration, ils ont laissé entendre qu’ils espéraient annoncer l’arrivée de trois nouveaux clubs qui, selon les spéculations de ces derniers mois, seront le Borussia Dortmund, le Bayern Münich et le Paris Saint-Germain.

Selon le magazine allemand Der Spiegel, Le PSG a 14 jours pour accepter la proposition de Super League européenne, tandis que le Bayern et Dortmund ont 30 jours. Cependant, il ne semble pas qu’aucun des trois clubs susmentionnés ne soit en train de rejoindre la Super League européenne. Au cours des dernières heures, les dirigeants des trois clubs ont refusé leur participation à cette nouvelle compétition.

L’Allemagne, contre la Super Ligue européenne

Le Borussia Dortmund a été le premier à exclure de rejoindre le projet. Hans-Joachim Watzke, PDG du club, a publié une déclaration expliquant sa position. “Les clubs de l’ECA veulent mettre en œuvre la réforme prévue de l’UEFA Champions League. L’opinion claire des membres du conseil d’administration était que les projets de création d’une Super League ont été rejetés. Les deux clubs allemands représentés au conseil d’administration de l’ECA, le FC Bayern Munich et le Borussia Dortmund, représentent des points de vue à 100% cohérents dans toutes les discussions.“.

Karl-Heinz Rummenigge, directeur général du Bayern Münich, s’est exprimé dans la même ligne quelques heures plus tard. “Le FC Bayern salue les réformes de la Ligue des champions car nous pensons qu’elles sont la bonne étape pour le développement du football européen. Le tour préliminaire modifié contribuera à générer plus de tension et d’excitation dans la compétition. ”

De plus, Rummenigge est allé plus loin et a voulu faire appel à la solidarité des clubs européens. “Je ne pense pas que la Super League va résoudre les problèmes économiques des clubs européens causés par le coronavirus. Au contraire, tous les clubs européens devraient travailler de manière solidaire pour garantir que la structure des coûts, en particulier les salaires des joueurs et les honoraires, sont ajustés aux revenus pour rendre le football européen plus rationnel. “

Outre les raisons énoncées dans la déclaration, la décision des clubs répond à la résistance de la Ligue et de la Fédération allemande de football pour rester en dehors de la Super League européenne.

Choc d’intérêts à Paris

Le Paris Saint-Germain n’a pas non plus rejoint le projet, malgré le fait qu’il y a des semaines, le club parisien était considéré comme l’un des fondateurs. Nasser-Al Khelaifi, propriétaire du club, détient des parts dans la chaîne de télévision beIN sports, qui a un contrat jusqu’en 2024 pour diffuser les compétitions de l’UEFA dans de nombreux pays. Par ailleurs, son lien avec le fonds qatari QSI explique en grande partie la prudence du club parisien.