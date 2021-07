Les trois footballeurs du Barça, en quarts de finale aux Jeux Olympiques

27/07/2021

Les trois footballeurs du Barça sont déjà en quarts de finale des JO de Tokyo. Les victoires des Pays-Bas contre la Chine (8-2) et du Brésil contre la Zambie (1-0) ont certifié la passe de Lieke martres Oui Gio queiroz au tour suivant. Fridolina Rolfö, avec la Suède déjà classée depuis la dernière journée, ils se sont reposés sur le triomphe de leur équipe contre la Nouvelle-Zélande (2-0) pour prendre la première place du groupe devant les Etats-Unis.

Lieke Martens, buteuse avec les Pays-Bas et plus proche du Ballon d’Or

Quatre buts et une passe décisive ont déjà été Lieke Martens dans ces Jeux. L’équipe des Pays-Bas, avec deux victoires et un nul, est celle qui a marqué le plus en phase de poules (vingt et un en trois matches), et l’attaquant du Barça a participé à cinq d’entre elles. martres Ainsi, elle est la troisième meilleure buteuse du tournoi, seulement dépassée par sa compatriote et joueuse d’Arsenal. Vivianne Miedema (huit buts et une passe décisive), spectaculaire lors de ce premier tour, et le Zambien Bande de Barbra (six buts), qui a déjà été éliminé.

On sait qu’une bonne performance à Tokyo rapproche le Néerlandais du Ballon d’Or, comme c’était la clé dans un Barça qui a marqué l’histoire en soulevant son premier triplé. Pour le moment, il s’y conforme pleinement, pour son jeu et pour les chiffres. Oui, d’abord doit gagner les États-Unis en quart de finale, un “favori” qui n’est plus aussi invincible. La finale de la Coupe du monde 2019 sera répétée et tout peut arriver.

Rolfö, pièce maîtresse d’une Suède imparable

Rolfö lors du match de la Suède contre l’Australie à Tokyo

La Suède a donné à la Suède la première surprise aux Jeux, mettant fin à la séquence sans tache des États-Unis, invaincus en 44 matchs, dans un match dans lequel l’équipe suédoise méritait encore plus. Il a presque Fridolina Rolfö marquer dans sa mise en scène à Tokyo et a laissé des détails intéressants, mais ses objectifs ont été résistés.

La nouvelle incorporation de Barcelone a été justifiée signer un doublé dans le match clé contre l’Australie ce qui valait la peine de sceller son laissez-passer pour le tour suivant.

Gio Queiroz, débutant avec le Brésil à Tokyo

je n’avais pas encore eu l’occasion Gio queiroz faire ses débuts avec la canarinha à Tokyo. Avec le Brésil quasiment classé et un 1-0 en sa faveur lors de la dernière journée, Pia Sundhage a donné son entrée à l’attaquant de la filiale du Barça, qui a joué 62 minutes contre la Zambie. Le marqueur ne bouge plus et Gio a réalisé son rêve de jouer à des jeux avec l’absolu avec seulement 18 ans.

Le programme des quarts de finale

Canada – BRÉSIL

Vendredi 30 juillet à 10h00 (Stade Miyagi)

Grande-Bretagne – Australie

Vendredi 30 juillet à 11h00 (Stade Ibaraki Kashima)

SUÈDE – Japon

Vendredi 30 juillet à 12h00 (Saitama Stadium)

PAYS-BAS – États-Unis

Vendredi 30 juillet à 13h00 (Stade International de Yokohama)