Dans le développement d’Internet, on peut signaler des événements historiques qui peuvent être utilisés pour diviser le processus en étapes. Parmi ces jalons importants figurent la création des premiers réseaux informatiques étendus dans les années 1960, le développement d’un système de messagerie dans les années 1970, la création d’Ethernet plus tard dans cette décennie, le lancement du web mondial dans les années 1990 et la création des premiers navigateurs et moteurs de recherche à la fin des années 1990, entre autres. À la suite de chacun de ces développements distinctifs, Internet a radicalement changé. Chaque étape a joué un rôle déterminant dans la création de l’Internet que nous connaissons et en qui nous avons confiance aujourd’hui.

111 Les trois générations de la technologie Blockchain

De même, il est possible de revenir sur le développement de la blockchain et de le diviser en étapes marquées par des développements et des inventions majeurs. La technologie de la blockchain n’existe que depuis une fraction du temps d’Internet, il y a donc probablement encore des développements majeurs à venir. Même maintenant, cependant, les experts ont commencé à diviser l’histoire de la blockchain en au moins trois étapes majeures.

Alors que les idées qui entreraient dans la blockchain faisaient le tour des communautés informatiques, c’est le développeur pseudonyme de Bitcoin Satoshi Nakamoto qui a décrit la blockchain telle que nous la connaissons dans le livre blanc de la BTC. De cette manière, la technologie blockchain a commencé avec le réseau Bitcoin. Bien que la blockchain ait depuis été utilisée dans une grande variété d’autres domaines, dans un sens, elle a été conçue spécialement pour cette monnaie numérique et pour promouvoir plus largement les objectifs des monnaies numériques.

Bitcoin et monnaies numériques

Au début, la blockchain a établi la prémisse de base d’un grand livre public partagé qui prend en charge un réseau de crypto-monnaie. L’idée de Satoshi de la blockchain utilise des blocs d’informations de 1 mégaoctet (Mo) sur les transactions Bitcoin. Les blocs sont liés entre eux par un processus de vérification cryptographique complexe, formant une chaîne immuable. Même dans ses premières formes, la technologie de la blockchain a établi bon nombre des caractéristiques essentielles de ces systèmes, qui subsistent aujourd’hui. En fait, la blockchain Bitcoin reste en grande partie inchangée depuis ces premiers efforts.

Au fil du temps, les développeurs ont commencé à croire qu’une blockchain pouvait faire plus que simplement documenter les transactions. Les fondateurs d’Ethereum, par exemple, avaient l’idée que les actifs et les accords de confiance pouvaient également bénéficier de la gestion de la blockchain. De cette manière, Ethereum représente la deuxième génération de technologie blockchain.

Contrats intelligents

La principale innovation apportée par ethereum a été l’avènement des contrats intelligents. En règle générale, les contrats dans le monde des affaires traditionnel sont gérés entre deux entités distinctes, parfois avec d’autres entités qui aident au processus de surveillance. Les contrats intelligents sont ceux qui sont autogérés sur une chaîne de blocs. Ils sont déclenchés par un événement tel que le dépassement de la date d’expiration ou la réalisation d’un objectif de prix particulier; en réponse, le contrat intelligent se gère lui-même, en effectuant les ajustements nécessaires et sans l’implication d’entités externes.

À ce stade, nous sommes peut-être encore en train d’exploiter le potentiel inexploité des contrats intelligents. Par conséquent, il est discutable de savoir si nous sommes vraiment passés à la dernière étape du développement de la blockchain.

L’un des principaux problèmes auxquels la blockchain est confrontée est la mise à l’échelle. Bitcoin reste préoccupé par les délais de traitement des transactions et les goulots d’étranglement. De nombreuses nouvelles monnaies numériques ont tenté de réviser leurs chaînes de blocs pour s’adapter à ces problèmes, mais avec plus ou moins de succès. À l’avenir, l’un des développements les plus importants ouvrant la voie à la technologie blockchain à l’avenir sera probablement lié à l’évolutivité.

Le futur

Au-delà de cela, de nouvelles applications de la technologie blockchain sont découvertes et mises en œuvre en permanence. Il est difficile de dire exactement où ces développements conduiront à la technologie et à l’industrie de la crypto-monnaie dans son ensemble. Les partisans de la blockchain trouveront probablement cela incroyablement excitant; De leur point de vue, nous vivons à une époque avec une technologie séculaire qui continue de croître et de se développer.

