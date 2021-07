Les trois guitares les plus importantes de Jason Becker se vendent 230 000 $

Guitariste et compositeur légendaire Jason Becker, qui vit avec la SLA depuis plus de 30 ans, a vendu trois de ses guitares les plus importantes et les plus rares pour un total de 230 000 $ lors d’une vente aux enchères en ligne. Ces guitares sont vendues dans le cadre d’une collecte de fonds, co-organisée par FORCE DU DRAGON guitariste Herman Li, fournir des fonds pour Jasonlutte en cours contre la SLA.

JasonGuitare Hurricane blanche à 22 frettes, illustrée sur la couverture de CACOPHONIEdéfinit le genre “Symphonie Speed ​​Metal” et utilisé pour enregistrer son album solo révolutionnaire « brûlure perpétuelle », et sa guitare Hurricane bleue à 24 frettes, représentée sur la pochette de “Perpetual Burn” et utilisée dans l’enregistrement de “Le garçon rencontre la guitare”, a rapporté un total de 165 000 $. Jasonest unique Guitare prototype Peavy “Numbers”, illustrée sur la couverture de Guitare pour le musicien en exercice, vendu pour 65 000 $.

Les guitares ont été vendues via Guernsey’s Auctions, la prestigieuse maison de vente aux enchères de New York réputée pour offrir des souvenirs et des artefacts uniques.

Un court documentaire présentant Jason et ses guitares au public acheteur, est disponible ci-dessous et présente Eddie Van Halen, Paul Stanley, Steve Vai, Marty Friedman, Tosin Abasi, Herman Li, Nita Strauss et Tim Henson.

En plus de Jasonles guitares de disponibles via Ventes aux enchères de Guernesey, guitares rares et signées de Paul Gilbert, Ron “Bumblefoot” Thal, Tosin Abasi, Warren De Martini, Gus G et d’autres sont ou seront bientôt disponibles dans la boutique Jason Becker Reverb.

La collecte de fonds pour Jason Becker, qui a eu lieu pratiquement le Tic et Réverbération, a amassé plus de 200 000 $ jusqu’à présent pour Jasonsoins continus.

Co-organisateur de la collecte de fonds Herman Li déclare : « En Amérique, avoir une maladie chronique telle que la SLA peut être incroyablement coûteux. Notre objectif depuis le début a été de nous assurer Jason n’a plus jamais à se soucier de l’argent, il peut donc consacrer son énergie à la musique et à sa santé.

« Cela a été formidable de voir la communauté de la guitare se rassembler autour de Jason. Il nous a donné tellement d’inspiration, je suis heureux que nous ayons l’opportunité de redonner.”

Becker dit: “Je suis tellement reconnaissant pour tout l’amour et le soutien que tout le monde m’a donné à moi et à ma famille. En ce qui concerne la vente de mes guitares, c’est triste et que je ne devrais pas avoir à le faire, je veux juste que vous sachiez que c’est Ce n’est pas ce que je ressens. Cela me rend heureux de voir les autres jouer ma musique. Je me sens bien de transmettre mes guitares, pensant qu’elles signifient quelque chose pour les autres. Je ne peux pas les jouer maintenant, mais les autres peuvent le faire. C’est une bonne chose . Et, je veux que ma famille et moi-même n’ayons pas à me soucier de l’argent, si possible. Merci pour tout l’amour, je vous le renvoie tout de suite. ”



