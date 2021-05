Les trois «incohérences» de Meghan Markle et du prince Harry avec les affirmations exposées par un expert | Royal | Nouvelles

Lors de son entretien historique avec Meghan Markle, on a demandé au duc de Sussex ce qui “vous ravit maintenant dans votre expérience quotidienne”.

En réponse, Harry a exprimé sa joie de pouvoir rouler avec Archie sur son siège bébé maintenant qu’il vit en Californie, quelque chose qu’il “n’a jamais été capable de faire” étant enfant.

Le duc de Sussex a répété cette affirmation lors de sa conversation avec Dax Shepard sur le podcast Armchair Expert.

Parlant de sa vie en Californie avec Meghan et Archie, le duc a déclaré: “Vivant ici maintenant, je peux réellement lever la tête et je me sens différent, mes épaules sont tombées, alors ayez les siennes, vous pouvez vous promener en vous sentant un peu plus libre, Je peux emmener Archie à l’arrière de mon vélo, je n’aurais jamais eu la chance de faire ça. “

Cependant, a noté Mme Elser, il y a au moins quatre photographies datant de la fin des années 1980 et du début des années 1990 dans lesquelles Harry est vu à vélo avec ses parents.