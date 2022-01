Les trois joueurs que les Sixers échangeraient contre Ben Simmons

76ers de Philadelphie est dans l’un de ses meilleurs moments de la saison régulière 2021/22 du NBA. La franchise compte quatre victoires consécutives et est déjà sixième de la Conférence Est avec un bilan de 20-16, après avoir réussi à sortir d’une étape très délicate en raison du nombre de victimes dues aux blessures et aux protocoles COVID-19 ces dernières semaines.

Cependant, la situation n’est pas tout à fait parfaite à Philly. La franchise n’a pas encore entamé les négociations pour le transfert à Ben Simmons, qui n’a joué aucun match cette année. Les dernières rumeurs de la NBA préviennent que l’échange commence déjà à cuire. Selon Kenneth Teape de nbaanalysis.net, les Sixers devraient se concentrer sur l’intérêt de trois équipes en particulier : les Portland Trail Blazers, les San Antonio Spurs et les Minnesota Timberwolves.

Vestes

La cible principale des Philadelphia 76ers a toujours été Damian Lillard. L’équipe veut reprendre sa signature pour enfin conclure le « Processus » et devenir l’équipe la plus redoutée de la NBA. Avec Joel Embiid et Tobias Harris, Lillard serait à la tête d’un « Big Three » pratiquement imparable en NBA.

Éperons

En se concentrant sur les négociations avec San Antonio, la meilleure option pour Philadelphie serait d’opter pour un Dejounte Murray qui commence déjà à émerger comme une superstar de la NBA. Son énorme talent défensif et sa grande capacité d’organisation le conduisent à avoir un profil assez similaire à celui de Ben Simmons lui-même, avec l’avantage d’avoir un tir au panier plus que fiable.

Loups des bois

Avec les T-Wolves, de leurs trois étoiles, celui qui conviendrait le mieux aux Sixers est D’Angelo Russell. La base se compléterait parfaitement avec Embiid et Harris. Vous êtes habitué à être dans un « Big Three » avec Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards maintenant. Il n’y aurait pas de problèmes d’adaptation dans une équipe qui a immédiatement besoin d’être à nouveau compétitive.

Meilleurs buteurs dans l’embrayage: Joël Embiid – 96 DeMar DeRozan – 67 Kevin Durant – 66 Jayson Tatum – 59 Zach LaVine – 59 Russell Westbrook – 56 Shai Gilgeous-Alexandre – 56 D’Angelo Russell – 53 Ja Morant – 53 Lebron James – 53 Anthony Davis – 51 Jaylen Brown – 50 – NBA Central (@TheNBACentral) 3 janvier 2022