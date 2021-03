Les trois Lions de Southgate affrontent un qualificatif clé pour la Coupe du monde alors que Lewandowski manque

L’Angleterre affrontera la Pologne lors d’un match de qualification clé pour la Coupe du monde mercredi soir.

Les Trois Lions de Gareth Southgate ont battu Saint-Marin et l’Albanie jusqu’à présent et peuvent prendre le contrôle du Groupe I avec une victoire à Wembley.

L’Angleterre de Harry Kane accueille la Pologne lors d’un match de qualification clé pour la Coupe du monde mercredi soir

L’Angleterre utilise la pause internationale actuelle dans le cadre de ses préparatifs pour les Championnats d’Europe de cet été et a une équipe passionnante parmi laquelle choisir.

Après avoir survolé Saint-Marin la semaine dernière, leur voyage en Albanie dimanche a été une tâche plus difficile.

Mais les buts de Harry Kane et Mason Mount ont fait le travail.

Southgate voudra maintenant voir une performance plus raffinée contre une équipe polonaise classée 19e au monde.

Angleterre v Pologne: comment écouter

Cette qualification du Groupe I débutera à 19h45 le mercredi 31 mars.

La couverture complète de Wembley sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19 heures.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires viendront de Jim Proudfoot et Stuart Pearce.

L’Angleterre a battu Saint-Marin 5 à 0 jeudi Angleterre-Pologne: Actualités de l’équipe

L’attaquant polonais Robert Lewandowski a été exclu du match contre l’Angleterre en raison d’une blessure au genou.

Le joueur de 32 ans est le capitaine de la Pologne et le meilleur buteur de tous les temps, ayant frappé 66 fois en 118 sélections.

L’AF polonaise a confirmé: «Des études cliniques et d’imagerie ont montré des lésions du ligament collatéral du genou droit. Le peu de temps restant avant le prochain match de l’équipe nationale exclut la participation du capitaine de l’équipe nationale à ce match.

«Cela risquerait trop d’aggraver la blessure. Cette décision est la seule bonne, compte tenu du prochain tournoi Euro 2020.

L’équipe d’Angleterre:

Gardiens de but: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Nick Pope (Burnley) Défenseurs: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Eric Dier (Tottenham), Reece James (Chelsea), Harry Maguire ( Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City) Milieux de terrain: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden ( Manchester City), Jesse Lingard (West Ham, prêté par Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton) Attaquants: Dominic Calvert-Lewin ( Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa)

Gareth Southgate souhaite que ses joueurs continuent de pousser pour plus alors que l’Angleterre se prépare à affronter la Pologne et les Euros réorganisés cet été.

«Je pense qu’il y avait beaucoup de bonnes choses [against Albania] mais nous devons continuer à pousser ce groupe de joueurs », a déclaré Southgate. «On parle beaucoup de nous, beaucoup de discussions sur ce que nous pourrions être.

«Mais si nous voulons livrer, nous devons avoir des normes très élevées et je pense que nous pouvons nous améliorer.

«Je suis content de la victoire. Ils devraient profiter de la victoire, vous devez toujours profiter de vos victoires, mais je pense que nous pouvons nous améliorer.

«Je pense que les joueurs que nous avons sélectionnés sont en bonne forme et se débrouillent bien avec leurs clubs.

«Je pense qu’il y a de la concurrence pour les places, donc la différence entre certains joueurs n’est pas grande et nous devons équilibrer la fraîcheur pour mercredi.

«Mais j’ai été très satisfait de la performance. Nous avons eu deux bonnes performances cette semaine.

«Je pousse un peu plus parce que je pense que c’est la norme que nous devons établir si nous voulons être une équipe vraiment supérieure, mais beaucoup de bonnes choses.

«Ce n’était pas un terrain facile pour déplacer le ballon rapidement et cela signifiait ouvrir les espaces n’était pas aussi simple que lorsque le ballon court rapidement.

«Mais au niveau de leur position, les joueurs ont fait les bonnes choses et ils ont essayé de faire les bonnes choses tout au long du match.»