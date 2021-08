Les trois meilleures options acceptant les bitcoins pour réserver des forfaits vacances dans le monde

in

L’adoption massive de Bitcoin et des actifs numériques a été l’un des objectifs les plus importants que l’espace cryptographique s’est fixés.

Il y a eu beaucoup de mouvements dans cette direction et dans l’adoption de la technologie sous-jacente, la blockchain également.

De grands mouvements ont également eu lieu tout au long de 2020 et 2021, malgré la crise mondiale au milieu de laquelle nous sommes.

L’adoption de Bitcoin est en train de devenir incroyable, et de plus en plus d’entités utilisent la pièce royale ces jours-ci.

C’est incroyable pour les investisseurs qui apprécient le fait qu’ils peuvent enfin dépenser leurs actifs numériques.

Aujourd’hui, vous pouvez même réserver le séjour de vos rêves et le payer avec Bitcoin. Bitrefill vient de partager un tas d’options dont les gens disposent de nos jours afin d’avoir la chance de profiter du paradis payé avec BTC.

Envie de réserver des vacances pour cette année ou l’année prochaine ? Vous pouvez acheter une variété de forfaits vacances, d’hébergements et plus encore avec #Bitcoin à l’aide de Bitrefill. Fil ci-dessous pour acheter des options autour du 🌎👇 – Bitrefill (@bitrefill) 19 août 2021

Leurs trois premiers choix sont les suivants :

Hotels.com

Hotels.com est l’endroit idéal pour obtenir toutes vos réservations d’hébergement de voyage préférées. Avec la carte-cadeau Bitrefill Hotels.com, vous pouvez désormais réserver votre prochain hôtel avec Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin et Litecoin.

lastminute.com France

Utilisez Bitcoin ou altcoins sur lastminute.com UK. Payez avec Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin ou Ethereum. Livraison instantanée par e-mail. Aucun compte n’est requis.

Airbnb

Airbnb perturbe le secteur de l’hôtellerie et de l’hébergement en permettant aux propriétaires et aux invités de s’entendre directement.

La carte-cadeau Airbnb de Bitrefill vous permet de réserver votre prochain Airbnb avec Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin et Litecoin.

Vous devriez consulter le fil complet partagé par Bitrefill afin d’en savoir plus sur encore plus d’options.