Les trois meilleures recrues et les trois grandes défaites en Ligue

11/08/2021 à 16h51 CEST

pari

La Liga a vu les capitaines du Real Madrid et de Barcelone perdre le même été. La compétition espagnole n’a cependant pas cessé de faire venir des talents d’autres ligues comme les recrues de Depay, Alaba ou De Paul, qui viennent rajeunir les effectifs des trois grands avec leur qualité éprouvée. Ramos et Messi partent, tous deux vers 35 ans, à la recherche de son dernier grand contrat avec le PSG, alors que la croissance sportive d’une perle comme Bryan Gil nous manquera.

Les grandes recrues de la Ligue

Memphis Depay

L’attaquant est une demande expresse de Ronald Koeman depuis qu’il a atterri au Camp Nou. L’entraîneur néerlandais ne pouvait pas avoir une meilleure opinion d’un joueur qui a presque marqué un but en moyenne dans sa carrière d’entraîneur des Oranje. La saison dernière, Depay a marqué 20 buts en Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais et est appelé à être le principal représentant de l’attaquant barcelonais pour remplacer le buteur vide laissé par le départ de Leo Messi.

David Alaba

Le polyvalent joueur autrichien vient combler le vide laissé par Ramos et Varane. Très doué pour taper dans le ballon, discipliné sur le terrain et désireux de briller, Alaba peut être un joueur très valable pour Carlo Ancelotti. En plus d’être défenseur central, l’ancien joueur du Bayern travaille sans problème comme ailier gaucher et comme milieu défensif. Si Madrid connaît à nouveau un fléau de blessures, nous pouvons parler d’une excellente solution pour combler les lacunes.

Rodrigo de Paul

Le milieu de terrain argentin est tombé amoureux lors de la dernière Copa América, étant l’un des hommes clés du triomphe de l’Albiceleste dans le tournoi près de trois décennies plus tard. De Paul est un joueur avec une longue histoire et qui se complétera parfaitement avec Llorente, Carrasco et compagnie. À l’heure actuelle, il s’agit de la signature la plus chère de ce marché de la Ligue avec une dépense proche de 30 millions.

Les grandes pertes de la Ligue

Léo Messi

Les fondements de la Ligue et du Camp Nou tremblent face à l’absence de l’Argentin du championnat pour la première fois depuis une décennie et demie. Après avoir battu tous les records possibles de la compétition espagnole, il se rend dans un Paris Saint Germain où il aura le défi de vivre avec Neymar et Mbappé dans l’un des attaquants les plus glamour de tous les temps. Leo laisse un grand vide car en plus de ses titres, il a laissé vacant un titre de meilleur buteur qu’il a monopolisé avec Cristiano depuis l’époque où Forlán et Güiza jouaient encore.

Sergio Ramos

L’ancien capitaine du Real Madrid est un mystère après avoir passé les 100 derniers jours de congé. Il a signé pour le Paris Saint Germain parce qu’ils lui ont donné un contrat de deux ans, ce que les Blancs n’étaient pas disposés à lui offrir. Dans des conditions normales et saines, Ramos devrait être titulaire dans la défense parisienne aux côtés de Marquinhos. Il a le respect de Pochettino et de toute l’équipe française et rêve de remporter ce qui serait sa cinquième Ligue des champions.

Bryan Gil

La perle de la carrière de Séville a été le protagoniste de l’opération estivale – économiquement – transférée à Tottenham pour 25 millions plus le talentueux milieu de terrain Lamela. Le jeune Barbate, récent vice-champion olympique avec l’équipe nationale espagnole, nous montrera de loin son talent en Premier League, comme cela s’est produit dans le cas de feu José Antonio Reyes. Bryan Gil, cependant, n’était pas un phénomène aussi important que l’Utreran, puisqu’il se démarquait à peine avec le maillot de Séville. L’année dernière, il s’est distingué dans sa mission avec Eibar, mais son nouveau destin est plus grand.