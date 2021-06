Les trois meilleurs gardiens de la Copa América

04/06/21 à 20:56 CEST

Le Brésil et l’Argentine sont les équipes favorites pour remporter la prochaine Copa América. Les Brésiliens partent à quota 2.1, tandis que les Argentins sont 3,75; plus loin se trouve la Colombie, qui apparaît comme le troisième demandeur de quota 7.0.

Ce favoritisme du Brésil et de l’Argentine se construit à partir d’une des positions clés, le but. Le Brésil a les deux meilleurs gardiens de la compétition. Fait intéressant, quel que soit le titulaire, il a plus de nom et plus d’expérience que n’importe quel gardien de but des autres équipes. Et c’est que Tité peut choisir pour son but Ederson Moraes, gardien de Manchester City, ou Alisson Becker, de Liverpool. C’est-à-dire les deux derniers champions de Premier League.

Ederson est également le récent vainqueur du Gant d’or du premier ministre, avec 19 buts sans défaite, le critère qui régit cette récompense en Angleterre, contrairement à d’autres ligues où le pourcentage de buts encaissés est imposé. Le Brésilien a été un joueur clé dans la ville championne de Premier League et a non seulement marqué des différences sous les bâtons, mais a également été important pour faire jouer le ballon, créant des buts avec ses longs ballons aux extrémités.

Son compatriote Alisson a connu une saison pire, en grande partie à cause du mauvais timing de Liverpool cette année. Malgré tout, les « Reds » ont réussi à entrer dans le top quatre de la ligue et à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Alisson devrait partir en remplacement dans le schéma de Tité si l’on tient compte de la forme récente et c’est qu’Ederson jouait la finale de la Ligue des champions avec City il y a quelques jours à peine. Cependant, Alisson a été le titulaire régulier au Brésil ces derniers temps, ce sera donc un bon casse-tête pour Tité.

Le troisième en question dans cette bataille joue du côté opposé, dans une Argentine qui tentera d’obtenir sa première Copa América avec Leo Messi dans l’équipe. Emiliano Martinez rêve de cette compétition. Le covid l’a empêché de faire ses débuts avec l’albiceleste et cela pourrait réduire ses options pour être titulaire dans l’équipe argentine. Il a déjà été appelé, mais il n’a pas encore pu jouer, mais il ne fait aucun doute qu’« Emi » est le meilleur gardien de l’Argentine.

Après avoir quitté Arsenal, où il n’a pas profité des minutes dont il avait besoin, il s’est installé à Aston Villa, battant le record du club pour les matches sans défaite lors de sa première saison. Emiliano a laissé sa cage inviolée 15 fois, devenant le troisième meilleur gardien de la compétition, derrière Ederson et Edouard Mendy de Chelsea.

Si Messi et son peuple veulent avoir plus de chances de gagner le championnat, l’option d’avoir Emiliano Martínez devrait être obligatoire.