Les trois merveilles…

Trois sont les combats qu’il a fait Sergio Maravilla Martinez (54-3-2, 30 KO) depuis qu’il est sorti de sa retraite en 2020 et trois sont les horizons qu’il cherche à rétablir en tant que champion du monde parmi les joueurs de poids moyen. À 46 ans, il continue de voir grand au-delà du fait que pour le moment il a très peu montré qui il savait être et Olé analyser qui sont les rivaux possibles.

Le Kazakh Gennady Golovkine (41-1-1, 36 KO), détenteur du titre IBF, est l’une des alternatives gérées par le combattant entraîné par Agustín Tinín Rodríguez. Par âge, c’est le plus proche (39), mais sa dangerosité pourrait être de trop pour un Maravilla qui avait peu de mobilité dans ses précédentes présentations. Le coup de poing puissant de GGG pourrait également compromettre ceux qui vivent à Madrid : Brian Rose, avec beaucoup moins, a failli le jeter à la toile au deuxième tour. L’équipe de Golovkin est à la recherche d’un troisième match contre. Saúl Canelo Álvarez, cela semble donc peu probable.

Gennady Golovkin, propriétaire de la ceinture IBF des poids moyens.

Dès le début, Martínez a demandé la ceinture japonaise Ryota murata (16-2, 13 KO) et le japonais est une option. Murata, 35 ans, est un super champion WBA et subit une très longue inactivité : il n’a plus combattu depuis décembre 2019, date à laquelle il avait mis KO Steven Butler (28-3-1, 24 KO) au cinquième round. Si le combat a lieu, ce pourrait être au Japon, une terre dangereuse pour les Argentins. Ryota est plus grand que Maravilla (184 centimètres contre 178) et a une boxe frontale, avec une bonne attaque. Ce serait aussi un test de risque.

Ryota Murata, en action contre Gastón Vega.

Le gars cubain Erislandy Lara (28-3-3, 16 KO) est la dernière option. Qui a volé un tirage à Brian Brown (17-0-2, 12 KO) en 2019 faisant peu de mérite, il a la ceinture régulière WBA, un sceptre qu’il a remporté en mai. SLa boxe u est très différente des deux mentionnées : moins voyante et peu de coups, en plus d’être plus courte que le quilmeño (1,74). Ce combat pourrait être le plus bénéfique pour Maravilla, qui doit augmenter les performances de ses rivaux pour se préparer à un tel combat. Qu’elle soit la plus accessible n’est pas synonyme de facilité. Lara est au premier niveau et aujourd’hui Martínez ne fait pas partie de l’élite même si le classement WBA le place troisième.

Erislandy Lara à égalité avec Brian Castaño en 2019.

Maravilla regarde ses rivaux, tout en annonçant qu’il parie sur un gros combat en 2022.

