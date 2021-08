Les trois options de Sarabia

24/08/2021 à 17h05 CEST

Le Paris Saint Germain a un surplus de footballeurs dans l’effectif. Avec 29 joueurs dans l’équipe, le club doit commencer à gérer les départs. ET l’un des trois signalés par Pochettino est Sarabia, qui n’a pas eu de minutes lors des trois premiers matchs de l’équipe de France.

L’un des clubs dans lesquels poSarabia s’arrêterait à l’AC Milan. Le PSG a proposé le footballeur à l’équipe italienne en tenant compte du fait que cette saison, ils joueront la Ligue des champions et auront besoin de renforts de catégorie pour survivre dans les trois compétitions et se montrer à la hauteur en Europe. Comme indiqué dans TuttoMercatoWeb, leur avenir pourrait être en Italie, jeMême sous forme de mission.

Retour possible en Liga ?

en outre, une autre alternative viable est son retour à Séville. Le joueur a toujours montré qu’il voulait revenir au club et pourrait avoir l’opportunité parfaite cette saison. Ce serait un grand renfort pour le club d’élargir l’effectif pour la Ligue des champions et de faire un pas en avant en tenant compte du fait que le niveau du Barça et de Madrid est égal au reste. D’après la colline de Nervión, footballeur et club ont déjà commencé à négocier.

Cependant, après le départ possible de Saúl, il s’intéresse également à la signature du footballeur Atlético de Madrid. Sarabia reviendrait dans sa ville natale, et ce serait une plus-value puisqu’elle connaît très bien la compétition. En outre, après avoir remporté la Liga la saison dernière, ce serait une excellente destination pour le joueur.