Les trois points, la seule option pour le Sporting et Porto

20/04/2021

le Sportif maintient la distance de six points sur le Porto dans la Ligue portugaise et défend en ce 28e jour à Lisbonne la condition d’invaincu face à la Belenenses, que vous recevrez ce mercredi à José Alvalade. Pendant ce temps, Porto le jouera contre lui Vitória de Guimarães pour maintenir ses options pour revalider le titre de la ligue.

Avec sept matchs à jouer et 21 points à jouer, le Sporting de Antonio Adam Oui Pedro Porro il se rapproche de plus en plus d’un titre qu’il n’a plus remporté depuis 2002. Conscient qu’un trébuchement peut mettre une pression et une motivation supplémentaires pour son poursuivant, il est obligé de gagner contre lui Belenenses, relativement calme après avoir remporté la dernière journée à Marítimo et avoir placé six points au-dessus du barrage de relégation.

Les de Ruben Amorim ils sont à côté de Slavia de Prague tchèque Rangers Scotsman et le étoile rouge Les Serbes sont les seules équipes européennes qui n’ont pas encore connu de défaite en championnat et leurs chiffres sont particulièrement bons en défense. Et c’est qu’Antonio Adán n’a fait que s’adapter treize buts en 27 matchs joués, ce qui le place à la tête des gardiens les plus efficaces d’Europe.

Pendant ce temps, le Porto jouera jeudi un duel nordique recevant le Vitória de Guimarães au Do Dragão et il est tenu de gagner s’il veut garder ses options de titre en vie. Les clés de l’équipe bleue et blanche remontent à la sécurité défensive de Pepe, la fiabilité du milieu de terrain Sergio Oliveira, la créativité de “Tecatito” Corona, qui a déjà sept passes décisives au but, ou l’efficacité de l’iranien Mehdi Taremi, qui a marqué 12 buts cette saison.

Pour sa part, Vitória de Guimarães essaiera de récupérer pour ce jeu Ricardo Quaresma, tandis que l’aspect buteur est laissé entre les mains du Colombien Oscar Estupiñán, qui a marqué huit buts en championnat. Les «conquérants» se battent pour conserver une sixième place qui les mènera à la Ligue de conférence, et ce qu’ils ont réalisé après avoir remporté ce week-end à Santa Clara, rival direct dans ce combat.

Très attentif à ce jeu sera le leur Santa Clara Oui Moreirense, septième et huitième classés, qui affrontent les Açores et peuvent arracher la sixième place avec une possible crevaison de Vitória de Guimarães à Porto.

le Benfica a mis fin à une belle séquence de victoires consécutives avec un trébuchement à domicile contre lui Gil Vicente week-end dernier. Ce mauvais résultat les a éloignés des deux premières places, et ils ont quitté le Braga sportive seulement à deux points. Les de Jorge Jesus ils s’accrochent aux duels qui restent à jouer avant Porto Oui Sportif au Donner de la lumière être en mesure de couper des points, même si pour le moment le prochain objectif sera le Portimonense, qui marche calmement au milieu de la table.

La journée commence ce mardi avec le duel entre les Paços de Ferreira, qui vit relativement tranquillement dans une digne cinquième place mais accumule trois défaites d’affilée, et le Farense, dans le besoin d’une victoire qui le fera sortir des places de relégation. Ceux de Paços récupèrent pour ce match au milieu Stephen Eustáquio, qui est devenu le moteur de l’équipe de révélation au Portugal.

le Maritime de Julio Velazquez recevoir le Rio Ave dans un match essentiel pour sortir de la position de barrage de relégation. Pendant ce temps, les visiteurs, menés sur le terrain par l’ancien madridista Fábio Coentrão, ils pourraient avoir des ennuis s’ils perdent à Madère.

Un autre duel de grande rivalité se jouera demain, mercredi Braga sportive Oui Boavista. Le premier n’est qu’à deux points de Benfica et veut arracher la place de la Ligue des champions à Lisbonne. Pour continuer dans cette bataille, ils se battront contre un Boavista qui est sorti de la relégation après trois jours sans connaître la défaite.

L’Espagnol Tondela“, dirigé par le jeune attaquant Mario Gonzalez, vous allez recevoir nationale de Madère. Les insulares occupent la lanterne rouge et ont perdu les neuf derniers matchs auxquels ils ont joué. Marquer à Tondela signifierait mettre fin à une très mauvaise séquence et regarder le salut avec des yeux différents, à trois points de distance.

Finalement, le Gil Vicente Il vient de battre Benfica à Da Luz et cette fois il recevra Famalicão, à trois points du barrage pour la permanence et qu’il cherchera la victoire pour s’éloigner le plus possible de ces positions.

Matchs du 28e jour (heures CEST)

Mardi 20 avril

21:00 Paços de Ferreira – Farense

Mercredi 21 avril

16:30 Santa Clara – Moreirense 18:00 Marítimo – Rio Ave 20:00 Sporting Braga – Boavista 22:15 Sporting – Belenenses

Jeudi 22 avril

16:00 Tondela – National 18:00 Gil Vicente – Famalicão 20:00 Portimonense – Benfica 22:00 Porto – Vitória de Guimarães

Après la fin de cette journée d’une semaine, il ne restera plus que six joueurs à jouer. Le départ du prochain ne sera que dimanche prochain, lorsque le leader du Sporting fait face à un engagement difficile dans le domaine du Sporting Braga.