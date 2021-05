Les trois points restent à domicile: Alcorcón 2-0 Sabadell

19/05/2021 à 21:08 CEST

le Alcorcón a gagné 2-0 contre Sabadell lors du match organisé ce mercredi au Saint Dimanche. le Alcorcón Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 2-0 lors du duel précédent contre Majorque. De la part de l’équipe visiteuse, le Sabadell perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Ténérife. Avec cette défaite, l’équipe de Sabadell a été placée en vingt et unième position après la fin du match, tandis que le Alcorcón est dix-septième.

Le jeu a commencé de manière positive pour lui Alcorcón, qui a créé le lumineux avec un objectif dans son propre but de Josu Ozkoidi à la 33e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de Madrid d’augmenter le score, ce qui a augmenté le score grâce à un but de Xisco juste avant le coup de sifflet final, en particulier à la 47e minute, terminant la première mi-temps avec un score de 2-0.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 2-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Alcorcón ils sont entrés du banc Oscar Arribas Pasero, Fidel Escobar, Ernesto Gomez, Reko Oui Coiffeur remplacer Xisco, Ander Gorostidi, Daniel Ojeda, Juan Bravo Oui Marc Gual, tandis que les changements par le Sabadell Ils étaient Aaron Rey, Heber Pena, Victor Garcia, Pierre Cornud Oui Pedro Capo, qui est entré par Juan Hernandez, Jaime Sanchez, Xavi Boniquet, Josu Ozkoidi et Iker Undabarrena.

L’arbitre a donné un carton jaune à Victor Garcia par l’équipe locale déjà Gorka Guruzeta Oui Pierre Cornud par l’équipe Sabadell.

Avec cette victoire, le Alcorcón il monte à 45 points et se place à la dix-septième place du classement. Pour sa part, Sabadell il reste avec 40 points, en position de relégation au Second B, avec lequel il a atteint ce quarantième jour de la compétition.

Le prochain tour de la deuxième division affrontera le Alcorcón loin de chez lui contre lui Girona, Pendant ce temps, il Sabadell affrontera dans son fief avant le SD Ponferradina.

Fiche techniqueAlcorcón:Ian Mackay, Oscar Rubio, Aleix Coch Lucena, Jaime Sánchez, Juan Ibiza, Adri Cuevas, Xavi Boniquet, Iker Undabarrena, Josu Ozkoidi, Gorka Guruzeta et Juan HernándezSabadell:Dani Jiménez, David Fernández, José León, Víctor García, Laure, Juan Bravo, Ander Gorostidi, Hugo Fraile, Daniel Ojeda, Marc Gual et XiscoStade:Saint DimancheButs:Josu Ozkoidi (1-0, min.33) et Xisco (2-0, min.47)