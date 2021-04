Les trois points restent à domicile: Atlas Guadalajara 1-0 Tijuana

04/04/2021 à 03:15 CEST

le Atlas Guadalajara a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-0 contre lui Tijuana ce dimanche dans le Jalisco. le Atlas Guadalajara voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Croix Bleue par un score de 3-2. Du côté des visiteurs, le Tijuana il a remporté dans son fief 3-1 son dernier match de la compétition contre le Queretaro. Avec ce score, l’équipe de Guadalajarense est quatrième à la fin du duel, tandis que le Tijuana est huitième.

Le jeu a commencé de manière favorable pour l’équipe locale, qui a ouvert le score grâce à un but de Renato Ibarra à la minute 11. Avec ce 1-0 terminé la première partie du match.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Atlas Guadalajara de Diego Cocca soulagé Javier Correa, José Abella et Image de balise Pablo Gonzalez Diaz pour Milton caraglio, Renato Ibarra et Jairo torres, tandis que le technicien du Tijuana, Pablo Guede, a ordonné l’entrée de Fidel Martinez, Benny Diaz, Vladimir Lorona, Edgar Lopez et Image de balise Fabian Castillo fournir Miguel Sansores, Jonathan Orozco, Jaime Gomez, Esteban Pavez et Mauro Manotas.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Anderson Santamaria et Ignacio Malcorra) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu trois cartes, en particulier Esteban Pavez, Gonzalo jara et Junior Sornoza.

Après avoir remporté le match, le Atlas Guadalajara a été classé avec 21 points à la quatrième place du classement à la fin de la partie, tandis que le Tijuana il s’est classé huitième avec 16 points.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe guadalajarense le fera contre lui Lion, Pendant ce temps, il Tijuana fera face au Mazatlan.