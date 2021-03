Les trois points restent à domicile: Bologne 3-1 Sampdoria

14 Mar 2021 à 14h36 CET



Le Bologne a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-1 contre le Sampdoria ce dimanche dans le Renato Dall’ara. Le Bologne a affronté le match avec l’intention de retracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre lui Naples par un score de 3-1. De la part de l’équipe visiteuse, le Sampdoria a dû se contenter d’un match nul contre le Cagliari. Avec cette défaite, le Sampdoria était en onzième position à la fin du duel, tandis que le Bologne est douzième.

La première partie de la confrontation a commencé de manière excellente pour le Bologne, qui a ouvert le tableau de bord grâce à un but de Muse Barrow à la 27e minute. Mais plus tard, le Sampdoria a atteint l’égalité grâce à un objectif de Fabio Quagliarella à la 37e minute. L’équipe locale est allée de l’avant avec un but de Mattias Svanberg peu avant la fin, plus précisément en 41, concluant la première mi-temps avec un 2-1 dans la lumière.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe bolognaise, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire grâce à un but de Roberto Soriano à la minute 70, mettant fin au duel avec un résultat final de 3-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Bologne a donné accès à Nicolas Dominguez, Nicola Sansone, Riccardo Orsolini, Andrea Poli Oui Lorenzo De Silvestri pour Jerdy Schouten, Rodrigo Sebastian Palacio, Andreas Olsen, Mattias Svanberg Oui Takehiro tomiyasu, tandis que le Sampdoria a donné accès à Gaston Ramirez, Manolo Gabbiadini Oui Mehdi Leris pour Mikkel Damsgaard, Jakub Jankto Oui Alex Ferrari.

L’arbitre a décidé d’avertir quatre joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Rodrigo Sebastian Palacio Oui Andreas Olsen et par le Sampdoria réprimandé Alex Ferrari Oui Gaston Ramirez.

Après la conclusion de ce match lors de la 27e journée, le Bologne a été placé en douzième position avec 31 points, tandis que le Sampdoria il est à la onzième place avec 32 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Crotone, tandis que le Sampdoria jouera contre lui Turin.