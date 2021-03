Les trois points restent à domicile: Burladés 2-1 Txantrea

27/03/2021 à 20:09 CET

Le Txantrea n’a pas réussi à l’emporter sur Burladés, qui a gagné 2-1 lors du match qui s’est déroulé ce samedi à la Ripagaina. Le Burladés est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Beti Kozkor. Concernant l’équipe visiteuse, le Txantrea il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Vallée d’Egüés à la maison et le Itaroa Huarte à domicile, par 2-1 et 0-1 respectivement. Avec cette défaite, l’équipe chantreano a été placée en neuvième position après la fin du duel, tandis que le Burladés est huitième.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Burladés, qui a profité du jeu pour inaugurer le tableau de bord au moyen d’un but de Peio à la 15e minute, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

En seconde période, il a marqué un but Txantrea, qui a mis les tables à travers un objectif de Albès à 62 minutes. L’équipe locale a pris les devants grâce à un but de Sandz à la 83e minute, terminant le match avec un score de 2-1 au tableau de bord.

L’arbitre a montré un carton jaune à Burladés (Alejo Irisarri), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec cette victoire, l’équipe de Jonathan Unanua occupait la huitième place avec 23 points, à la place d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF, en fin de partie, tandis que l’équipe dirigée par Xabi Nicolas il a été placé à la neuvième place avec 22 points, également en position d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF.

Le prochain engagement de la première phase de la troisième division pour le Burladés est contre lui Rivière Ega, Pendant ce temps, il Txantrea fera face au Pampelune.

Fiche techniqueBurladés:Beorlegui, Bati, Castán, Arenaz, Sola, Munarriz, Mikel, Ilias, Peio, Gorricho et RoncalTxantrea:Aitor, Sola, Alastuey, Joni, Gorka Bacaicoa, Pablo López, Alcuaz, Albes, Ander Astrain, Julen Goñi et JiménezStade:RipagainaButs:Peio (1-0, min.15), Albes (1-1, min.62) et Arenaz (2-1, min.83)