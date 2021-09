Les trois points restent à domicile : Cordoue 3-1 Cadix B

in

12/09/2021 à 21:02 CEST

Les Cordoue a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-1 contre lui Cadix ce dimanche dans le Nouvel Archange Municipal. Les Cordoue est venu à la rencontre avec le moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-5 à Xerez Deportivo. Du côté des visiteurs, le Cadix B il a remporté dans son fief 1-0 son dernier match du tournoi contre le San Roque Lepe. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée à la tête de la deuxième division RFEF, tandis que le Cadix classé 10e à la fin du match.

La première moitié du match a bien commencé pour lui Cordoue, qui en a profité pour ouvrir le score par un but de Willy à la minute 10. L’équipe visiteuse à égalité avec un but de Pedro Benito à 19 minutes, concluant la première partie avec le résultat de 1-1.

En seconde période, l’équipe locale a marqué un but, profitant de l’occasion pour franchir le filet adverse grâce à un but de Des grottes à la 62e minute. L’équipe cordouane s’est de nouveau jointe, creusant les écarts en établissant 3-1 grâce à un but de Sources juste avant le coup de sifflet final, précisément à 88, clôturant ainsi la confrontation sur un score final de 3-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Cordoue sauté du banc Perdomo, Javi flores, Pouga, Sources et Maisons remplacement Toni Arranz, Simo Bouzaidi, Luismi, Des grottes et Willy, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Diarra, Jinjolava, Dani Garcia, Yeray et Rodallega, qui a sauté sur le terrain pour Kike, Fermin Rodriguez, Bérenger, Vigne et Joël Jorquera.

L’arbitre du duel a sorti six cartons jaunes. Des deux équipes, José Cruz de l’équipe locale et Kike, Bérenger, Gudelj, Vigne et Jinjolava L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Cordoue passe à six points et reste en place de la promotion et le Cadix continuer avec trois points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Coria, Pendant ce temps, il Cadix B jouera contre lui Cacereño.

Fiche techniqueCordoue :Ramos, Alonso, José Cruz, Ekaitz, José Ruiz, Álex Bernal, De Las Cuevas (Fuentes, min.84), Toni Arranz (Perdomo, min.62), Luismi (Puga, min.72), Simo Bouzaidi (Javi Flores , min.62) et Willy (Casas, min.84)Cadix B :Juan Flere, Lautaro Spatz, Gudelj, Genar Fornés, Parra (Yeray, min.72), Sergi, Fermín Rodríguez (Jinjolava, min.64), Berenger (Dani García, min.72), Joel Jorquera (Rodallega, min.72 ), Pedro Benito et Kike (Diarra, min.54)Stade:Nouvel Archange MunicipalButs:Willy (1-0, min. 10), Pedro Benito (1-1, min. 19), De Las Cuevas (2-1, min. 62) et Fuentes (3-1, min. 88)