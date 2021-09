Les trois points restent à domicile : Cruz Azul 2-0 Querétaro

20/09/2021

Le à 08:00 CEST

Les Croix Bleue a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Querétaro ce lundi dans le stade aztèque. Les Croix Bleue est venu avec le désir de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui FC Juárez par un score de 2-1. Pour sa part, Querétaro remporté dans leur stade 3-0 leur dernier match du tournoi contre les Necaxa. Après le résultat obtenu, l’équipe du capital est septième, tandis que le Querétaro il est dix-septième après la fin du match.

La première mi-temps du match a débuté de manière positive pour l’équipe de la capitale, qui a sorti la lumière grâce à un but de Brayan Angulo, concluant la première période avec un score de 1-0.

Après la moitié de la rencontre est venu le but pour lui Croix Bleue, qui s’est distancié par un but de 9 mètres Lucas passerini au bord de la fin, dans les 90. Finalement, la rencontre s’est terminée sur un score de 2-0.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Croix Bleue qui sont entrés dans le jeu étaient Juan Escobar, Lucas passerini, Walter Montoya et Joaquin Martinez remplacement Roberto Alvarado, Brayan Angulo, Orbelin Pineda et Yoshimar Yotun, tandis que les changements dans le Querétaro Ils étaient Kévin Balanta, Raul Torres, José Ramírez et David Cabrera, qui est entré pour remplacer Nicolas Sosa, Kévin Ramirez, Luis Madrigal et Bryan Olivera Calvo.

L’arbitre a donné un carton jaune à Croix Bleue (Joaquin Martinez), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Croix Bleue passe à 13 points et reste à la place de l’accès à la phase suivante du tournoi et au Querétaro reste à six points.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à l’extérieur : le Croix Bleue sera mesuré avec le Puebla et le Querétaro jouera contre lui FC Juárez.