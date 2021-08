Les trois points restent à domicile : Montpellier 3-1 Lorient

22/08/2021 à 17h04 CEST

Le Montpellier a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-1 contre lui Lorient ce dimanche dans le Stade de la Mosson. Le Montpellier Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 3-3 lors du dernier match disputé contre le Stade de Reims. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Lorient il a remporté dans son fief 1-0 son dernier match dans la compétition contre le AS Monaco. Avec cette défaite, l’équipe de Lorient a été placé en neuvième position après la fin du duel, tandis que le Montpellier est septième.

La rencontre a débuté de manière favorable pour l’ensemble de Lorient, qui a créé le lumineux au moyen d’un but à part entière Dimitry Bertaud à la 21e minute, terminant ainsi la première mi-temps sur le score de 0-1.

La seconde moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a fait match nul grâce à un but de Teji Savanier quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, plus précisément à la minute 50. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de Montpellerino d’augmenter le score, revenant avec un but de Stéphanie mavididi à la minute 58. Après un nouveau coup augmenté le score de la Montpellier, qui s’est distancié par un peu de Andy Delort à la 83e minute, terminant le match avec le résultat de 3-1.

L’entraîneur de la Montpellier a donné accès à Mihailo ristique, Arnaud Souquet, Sepe Elye Wahi et Florent mollet pour Nicolas Cozza, Sambie junior, Stéphanie mavididi et Andy Delort, Pendant ce temps, il Lorient a donné le feu vert à Thomas monconduit, Quentin Boisgard, Adrien grbic, Pierre-Yves Hamel et Jérôme Hergault, qui est venu remplacer Terem moffi, Enzo Le Fé, Fabien Lemoine, Thomas Fontaine et Igor Carioca.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes au Lorient (Fabien Lemoine, Thomas monconduit, Houboulang mendès et Jérôme Hergault). Il a également montré deux cartons rouges à l’équipe visiteuse, ce qui a entraîné l’expulsion de Houboulang mendès (2 jaune) et Jérôme Hergault (2 jaunes). Au contraire, l’équipe à domicile a laissé le match sans cartes.

Avec ce résultat, le Montpellier et le Lorient ils restent à égalité avec quatre points chacun au classement.

Lors du prochain match de la compétition, le Montpellier affrontera le Lille OSC et le Lorient jouera contre lui Course de Lens, les deux matchs se joueront à l’extérieur.

Fiche techniqueMontpellier :Paul Nardi, Igor Carioca, Houboulang Mendes, Julien Laporte, Thomas Fontaine, Vincent Le Goff, Laurent Abergel, Enzo Le Fee, Fabien Lemoine, Armand Lauriente et Terem MoffiLorientais :Dimitry Bertaud, Junior Sambia, Thuler, Mamadou Sakho, Nicolas Cozza, Andy Delort, Teji Savanier, Joris Chotard, Jordan Ferri, Stephy Mavididi et Gaetan LabordeStade:Stade de la MossonButs:Dimitry Bertaud (0-1, min. 21), Teji Savanier (1-1, min. 50), Stephy Mavididi (2-1, min. 58) et Andy Delort (3-1, min. 83)