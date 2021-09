Les trois points restent à domicile : Real Sporting 2-1 Málaga

26/09/2021 à 18h00 CEST

Les Sportif a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Malaga ce dimanche dans le Stade Renato Dall’ara. Les Du vrai sportif Il a abordé le match en voulant surmonter son score en championnat après avoir subi une défaite 3-2 lors du match précédent contre Eibar. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Malaga ils ont été battus 4-0 lors du dernier match qu’ils ont joué contre les SD Ponferradina. Avec cette défaite, l’équipe de Malaga s’est placée en treizième position après la fin du duel, tandis que le Du vrai sportif est troisième.

La première mi-temps du match a commencé d’une excellente manière pour l’équipe de Malaga, qui a ouvert la lumière avec un but de Juan De Dios Rivas Margalef à la 26e minute, concluant la première mi-temps avec le score de 0-1.

En deuxième période, il a marqué un but Du vrai sportif, qui a obtenu l’égalité grâce à un but de Uros Djurdjevic à la minute 59. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui est revenue grâce au but de Les champs de Gaspar à 80 minutes. Finalement, le duel s’est terminé par un 2-1 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Du vrai sportif a donné accès à Victor Campuzano Bonilla, Les champs de Gaspar, Vasyl Kravets et Juan Berrocal pour Aitor, José Luis Rodriguez, Paul Garcia et Marc Valiente, Pendant ce temps, il Malaga a donné accès à Genaro, David Lomban, Sékou Gassama, Ramon Enriquez et Antonin pour Kevin Médina, Jozabed, Thomas de Brandon, Paulino De La Fuente Gómez et Mathieu Peybernes.

L’arbitre a montré un total de onze cartons : quatre cartons jaunes au Sportif, spécifiquement à Uros Djurdjevic, José Gragera, Paul Garcia et Les champs de Gaspar et six à Malaga (Luis Munoz, Thomas de Brandon, Juan De Dios Rivas Margalef, Jozabed, Paulino De La Fuente Gómez et Sékou Gassama). De plus, il y avait un carton rouge pour Alberto Escassi par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Sportif monte à 13 points et reste en position d’accès aux éliminatoires pour une promotion en première division et le Malaga reste à huit points.

Le lendemain de la compétition, le Du vrai sportif jouera contre lui Amorebieta loin de chez eux, tandis que le Malaga devra faire face dans sa querelle contre le CF Fuenlabrada.

Fiche techniqueDu vrai sportif :Diego Marino, Bogdan Milovanov, Marc Valiente (Juan Berrocal, min.84), Jean-Sylvain Babin, Pablo Garcia (Vasyl Kravets, min.84), Aitor (Víctor Campuzano Bonilla, min.33), Pedro Díaz, José Gragera, Francisco Villalba, José Luis Rodríguez (Gaspar Campos, min.57) et Uros DjurdjevicMálaga :Daniel Martín, Víctor Gomez, Juan De Dios Rivas Margalef, Mathieu Peybernes (Antonín, min.87), Brian Cufre, Paulino De La Fuente Gómez (Ramon Enriquez, min.77), Alberto Escassi, Luis Muñoz, Kevin Medina (Genaro, min.46), Jozabed (David Lombán, min.46) et Brandon Thomas (Sekou Gassama, min.68)Stade:Stade Renato Dall’araButs:Juan De Dios Rivas Margalef (0-1, min. 26), Uros Djurdjevic (1-1, min. 59) et Gaspar Campos (2-1, min. 80)