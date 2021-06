Les trois points restent à domicile : Ribadumia 3-2 Paiosaco-Hierros

13/06/2021 à 21:59 CEST

le Paiosaco-Fers n’a pas réussi à l’emporter Ribadumia, qui s’est imposé 3-2 lors du match disputé ce dimanche dans le Municipale A Senra. le Ribadumia est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 3-1 lors du match précédent contre CDD Arzua. Du côté de l’équipe visiteuse, le Paiosaco-Fers il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Ourense. Avec cette défaite, l’équipe de Larachés s’est placée en onzième position à l’issue du match, tandis que le Ribadumia est sixième.

Le match a commencé du bon pied pour l’équipe de Larachés, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Monticule, terminant la première période avec un 0-1 au tableau d’affichage.

La seconde moitié de l’affrontement a commencé de manière positive pour les Ribadumia, qui a obtenu l’égalité grâce au but de Fran Fandiño quelques minutes après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 48. Cependant, l’équipe visiteuse a pris l’avantage grâce à un nouveau but de Monticule, qui a ainsi réalisé un doublé à la 80e minute.Cependant, l’équipe locale a réussi l’égalisation avec un but de Ruben Cerqueiras à 86 minutes. Par la suite, l’équipe ribadumiense a marqué, ce qui a renversé la situation, obtenant 3-2 avec un autre but de Ruben Cerqueiras, qui a ainsi réalisé un doublé peu avant la fin, plus précisément dans le 90, concluant le duel avec un résultat final de 3-2.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Ribadumia ils sont entrés du banc Paco Reigosa, Hugo Soto, Fran Matos, Charles Oui Bernardez remplacement Giraldez, Martinez, Fernandez, Compter Oui Santí, tandis que les changements par le Paiosaco-Fers Ils étaient Adri casariego, Modia, Image de balise Ricardo Alvarez, Lithos Oui Souto, qui est entré par Tani, Paul, Josiño, Jésus dit Oui Branche.

L’arbitre a sanctionné six joueurs d’un carton jaune, quatre pour les locaux et deux pour les visiteurs. Au nom des habitants, la carte est allée à Giraldez, Chéri, Fernandez Oui Santí et par les visiteurs de Jésus dit Oui Modia.

Avec cette victoire, l’équipe de Luis Carro Rey classé sixième avec 42 points à la fin du match, tandis que l’équipe menée par Juan Emilio Riveiro Rodriguez il s’est classé onzième avec 25 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Ribadumia est contre lui Fisterra, Pendant ce temps, il Paiosaco-Fers affrontera le Ourense.

Fiche techniqueRibadumie :Roberto Pazos, Conde (Charles, min.70), Abal, Cheri, Giraldez (Paco Reigosa, min.56), Fran Fandiño, Fernández (Fran Matos, min.70), Rubén Cerqueiras, Martinez (Hugo Soto, min.56 ), Pablo et Santi (Bernardez, min.76)Paiosaco-Hierros :Rama (Souto, min.76), Beto, Pablo (Modia, min.69), Juanma, Josiño (Ricardo Alvarez, min.70), Otero, Jesús Sayes (Litos, min.70), Eiroa, Moure, Verdejo et Tani (Adri Casariego, min.46)Stade:Municipale A SenraButs:Otero (0-1, min. 46), Fran Fandiño (1-1, min. 48), Otero (1-2, min. 80), Rubén Cerqueiras (2-2, min. 86) et Rubén Cerqueiras (3 -2, au moins 90)