Les trois points restent à domicile : Villanovense 2-0 Vélez

12/09/2021 à 21:02 CEST

Les Villanovense gagné 2-0 contre Vélez lors du duel qui s’est tenu ce dimanche dans le Municipal Romarin. Les Villanovense est venu avec l’intention de remporter une autre victoire après avoir gagné à l’extérieur par un score de 2-3 à Ceuta. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Vélez il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Cacereño. Après le résultat obtenu, l’équipe Villanovense est deuxième, tandis que le Vélez il est dix-septième après la fin du match.

La première mi-temps du match a débuté de manière excellente pour l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Moïse à la 20e minute, terminant la première période avec un 1-0 à la lumière.

La deuxième mi-temps du match a commencé de manière favorable pour lui Villanovense, qui a augmenté son score par rapport à son adversaire grâce à un but contre son camp de Miranda à 55 minutes, concluant la confrontation avec un score final de 2-0.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Villanovense a donné accès à Oscar Munoz, Lolo garrido, Seth vega, lionceau et Rivera pour Viñuela, Roger, Sillero, Paille et Alvaro Clausi, Pendant ce temps, il Vélez a donné le feu vert à Pablo, Nacho et Kaya pour Balta, Pedro Ramírez et Miranda.

Dans le match, l’arbitre a averti avec un carton jaune uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Roger.

Avec ce résultat, le Villanovense il reste six points et le Vélez avec zéro point.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Xerez Deportivo, Pendant ce temps, il Vélez jouera contre lui Mérida AD.

Fiche techniqueVillanovense :Ángel, Moisés, Espín, José Tapia, Hurtado, Pajuelo (Lobato, min.82), Álvaro Clausí (Rivera, min.88), Roger (Lolo Garrido, min.70), Sillero (Seth Vega, min.70), González et Viñuela (Oscar Muñoz, min. 46)Vélez :Miguel, Álex Portillo, Bocchino, Álvaro Ocaña, Pedro Ramirez (Nacho, min.61), Cervera, Miranda (Kaya, min.80), Zamorano, Dio, Camacho et Balta (Pablo, min.61)Stade:Municipal Romero CuerdaButs:Moisés (1-0, min. 20) et Miranda (2-0, min. 55)