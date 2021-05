Les trois points restent à domicile: Villarreal C 1-0 Benigànim

05/02/2021 à 22:28 CEST

le Villarreal a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-0 contre lui Benigànim ce dimanche dans le Villarreal Sports City – Miralcamp. le Villarreal C est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Jove espagnol par un score de 1-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Benigànim perdu par un résultat de 1-4 lors du match précédent contre le Président CF et accumulé trois défaites consécutives dans la compétition. Avec cette défaite, l’équipe de Beniganí a été placée en sixième position après la fin du duel, tandis que le Villarreal C est le premier.

La première partie du match a commencé pour l’équipe de Villarreal, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Forés dans la minute 10. Avec ce résultat la première moitié du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-0.

L’entraîneur de Beniganí a donné son entrée à Châtain, Toni Cano, Maikel Oui Fede Cabrera remplacer Castille, De Los Santos, Berger Oui Peiro, tandis que du côté du Villarreal il a été remplacé Aitor Gelardo, Ivan Ramos, Jorge Carlos, Josema Vivancos Oui Sanchez pour Pascal, Franc, Mangada, Forés Oui Andres Campos.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, l’un d’eux au Villarreal (Antonio jésus) et trois à Benigànim (Fernandez, Enrique Fabra Oui Enric).

Avec ce résultat, le Villarreal il obtient 40 points et le Benigànim avec 21 points.

Le lendemain, l’équipe de Igor Taševski fera face à Olimpic Xativa, Pendant ce temps, il Benigànim de Fernando sera mesuré contre lui Pièces détachées Colon.

Fiche techniqueVillarreal C:Iker Álvarez, Forés (Josema Vivancos, min 86), Mangada (Jorge Carlos, min 73), Abraham, Binu Bairam, Carlos, Franco (Iván Ramos, min 73), Andrés Campos (Sánchez, min 89), Antonio Jesús, Guerrero et Pascual (Aitor Gelardo, min 73)Benigànim:Andrada, Castille (Moreno, min.56), Fernandez, Pastor (Maikel, min.67), Peiró (Fede Cabrera, min.81), De Los Santos (Toni Cano, min.56), Sanchez, Enric, Damian, Enrique Fabra et PérezStade:Villarreal Sports City – MiralcampButs:Forés (1-0, min. 10)