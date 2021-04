Les trois points restent à la maison: Alzira 2-1 Eldense

18/04/2021 à 22:37 CEST

le Alzira a gagné 2-1 contre Eldense lors du match disputé ce dimanche dans le Luis Suñer Picó. le Alzira est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire par 1-2 contre le Elche Ilicitano. Du côté des visiteurs, le Eldense a remporté à domicile 2-0 son dernier match du tournoi contre Tige. Après le marqueur, l’équipe d’Alcireño est troisième, tandis que le Eldense C’est d’abord à la fin de la réunion.

La première partie de la rencontre a commencé de manière favorable pour lui Alzira, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Saenz à la minute 35. Mais plus tard, l’équipe d’Eldense a réagi et a égalisé le combat avec un but de Pruden juste avant le coup de sifflet final, précisément à 45 ans, clôturant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 1-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe d’Alcireño, qui a profité de l’occasion pour traverser le filet de son adversaire avec un but de Beli à 57 minutes, concluant la confrontation avec un score final de 2-1.

Dans le match, il y avait un total d’un carton jaune uniquement pour l’équipe Eldense. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune pour Sanz.

Pour le moment, le Alzira et le Eldense ils restent à égalité à 45 points dans la deuxième phase de la troisième division.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: le Eldense tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui À. Saguntino dans son fief, tandis que le Alzira jouera contre lui CF Intercity à domicile.

Fiche techniqueAlzira:Dolz, Soler, Kaiser, Abel, Jordi Méndez, Boix, Isaac Danzo, Quintana, Beli, Jorge Joaquin et SaenzEldense:Alberto, Sanz, Chavales, Juanmi, Riki, Ortuño, Uclés, Pruden, Iván Forte, Óscar Díaz et David LópezStade:Luis Suñer PicóButs:Saenz (1-0, min. 35), Pruden (1-1, min. 45) et Beli (2-1, min. 57)