Les trois points restent à la maison : Eibar 3-2 Real Sporting

19/09/2021

Le à 21:25 CEST

Les Sportif ne pouvait pas battre le Eibar, qui s’est imposé 3-2 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade municipal d’Ipurua. Les Eibar Il est arrivé au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 2-3 contre le Real Sociedad B. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Du vrai sportif gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui Léganes dans son stade et le Gérone à l’extérieur, 2-1 et 1-2 respectivement et a connu une séquence de trois victoires consécutives. Avec cette défaite, le Du vrai sportif a été placé en deuxième position à la fin du match, tandis que le Eibar est sixième.

La première équipe à marquer a été la Eibar, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Stoichkov à 10 min. L’équipe visiteuse a égalisé grâce à un but de Francisco Villalba à la 27e minute, clôturant ainsi la première période avec le résultat de 1-1.

La deuxième mi-temps du duel a commencé de manière positive pour l’équipe locale, car elle a su profiter de l’occasion et a réussi à franchir le filet de son adversaire grâce à un autre but de Stoichkov, qui a ainsi réalisé un doublé quelques minutes après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 48. Cependant, l’équipe de Gijon a mis les tableaux établissant le 2-2 au moyen d’un but dans leur propre but de Allvaro Tejero à la 63e minute. Mais plus tard, l’équipe d’Eibar à la 76e minute a pris l’avantage grâce à un but de Gustavo Blanco, terminant ainsi le match avec un score de 3-2 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Eibar de Gaizka Garitano soulagé Sergio Alvarez, Roberto Correa, Gustavo Blanco et Franchu pour Antonio Cristian, Allvaro Tejero, Fran Sol et Stoichkov, tandis que le technicien du Sportif, David Gallego, a ordonné l’entrée de José Luis Rodriguez, Victor Campuzano Bonilla, Juan Berrocal, Nacho Mendez et Bogdan Milovanov fournir Aitor, Les champs de Gaspar, Vasyl Kravets, Pedro Diaz et Guille Rosas.

L’arbitre a donné un carton jaune à Fran Sol, Corpas, Franchu, Gustavo Blanco et Javier Munoz par l’équipe locale déjà Vasyl Kravets, Guille Rosas et Juan Berrocal par l’équipe de Gijón.

Avec cette victoire, le Eibar parvient à monter à 10 points et reste à la place de l’accès aux éliminatoires pour la promotion en première division, tandis que le Sportif continue avec 13 points.

Les Eibar affrontera le lendemain Amorebieta et le Du vrai sportif jouera contre lui Malaga.

Fiche techniqueEibar :Ander Cantero, Álvaro Tejero (Roberto Correa, min.65), Xabier Etxeita, Esteban Burgos, Antonio Cristian (Sergio Álvarez, min.46), Corpas, Stoichkov (Franchu, min.78), Javier Muñoz, Edu Exposito, Toño et Fran Sol (Gustavo Blanco, min.65)Du vrai sportif :Diego Marino, Guille Rosas (Bogdan Milovanov, min.90), Marc Valiente, Jean-Sylvain Babin, Vasyl Kravets (Juan Berrocal, min.89), Aitor (José Luis Rodríguez, min.63), José Gragera, Pedro Díaz ( Nacho Méndez, min.89), Francisco Villalba, Gaspar Campos (Víctor Campuzano Bonilla, min.63) et Uros DjurdjevicStade:Stade municipal d’IpuruaButs:Stoichkov (1-0, min. 10), Francisco Villalba (1-1, min. 27), Stoichkov (2-1, min. 48), Álvaro Tejero (2-2, min. 63) et Gustavo Blanco (3 -2, mini 76)