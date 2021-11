Liverpool possède la meilleure ligne offensive du football mondial, grâce à Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino.

C’est selon Jack Wilshere, qui a fait toute une affirmation en affirmant que les trois premiers des Reds sont « meilleurs » que Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar au Paris Saint-Germain.

Salah, Mane et Firmino ont terrorisé les défenses au cours des dernières saisons

C’est une histoire aussi vieille que le temps – tant que le football existe, les fans se disputent quelle équipe est la plus forte, quel club est le plus grand et quels joueurs sont les meilleurs.

Mais il semble que cela ne s’arrête pas aux fans – les joueurs sont également de la partie !

Dans un débat houleux sur talkSPORT, l’ancienne star d’Arsenal Wilshere a été interrogée sur son alignement d’attaquants préféré.

Et le joueur de 29 ans était catégorique sur le fait que Liverpool attaquant trois de Salah, Mane et Firmino est un meilleur choix par rapport au trio de superstars du PSG.

Messi est sans aucun doute l’un des plus grands à avoir jamais honoré le terrain de football, tandis que Mbappe a été désigné comme le successeur du trône de l’Argentin et rival Cristiano Ronaldo au sommet du jeu.

Il n’y a pas de doute sur la capacité de ces trois, mais en tant qu’unité, Messi, Neymar et Mbappe ne se gélifient pas encore

Neymar semble s’être égaré depuis son arrivée dans la capitale française, mais il ne fait absolument aucun doute sur ses capacités et sa menace, lorsqu’il est en forme et tire.

Cela étant dit, Salah a récemment été salué comme le meilleur joueur du monde dans sa forme actuelle, ayant marqué 15 buts en 14 apparitions cette saison.

Avec leurs coéquipiers de Liverpool, Mane et Firmino, ils produisent plus que les trois premiers du PSG.

Et c’est pourquoi Wilshere dit que le trio des Reds est au sommet du jeu mondial.

« Pour le moment, il faudrait dire Liverpool, quand Liverpool démarre avec cette intensité », a déclaré Wilshere sur Drivetime.

talk-sport

Wilshere est revenu au studio talkSPORT sur Drivetime

Le roi égyptien Mo Salah a battu le monde cette saison pour Liverpool

L’ancien homme d’Arsenal a également été soutenu par Darren Bent, membre du club de Premier League 100, qui a déclaré qu’il choisirait également le trio de Jurgen Klopp plutôt que celui de Mauricio Pochettino.

« Je pense que je suis avec Jack là-dessus », a déclaré l’ancien attaquant. « Je pense que je fais confiance aux trois premiers de Liverpool [over PSG’s].

« Sur les trois, Messi est bien sûr le seul discutable, mais j’aurais Salah sur n’importe lequel des autres, Neymar ou Mbappe.

« Crinière, Neymar ? A qui ai-je le plus confiance, probablement Mane. Le haut de gamme bien sûr, Neymar est incroyable, mais Mane…

« Un des trois premiers a remporté la Ligue des champions, l’autre non. »