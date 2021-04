Les trois premiers de Liverpool, Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino, “ ne sont pas des buteurs naturels ”, déclare Troy Deeney

Troy Deeney a affirmé que les trois premiers de Liverpool, Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino, ne sont pas des buteurs naturels.

Le trio était très craint pour une période dominante de trois saisons qui les a vus remporter la Premier League et la Ligue des champions, ainsi que d’atteindre une autre finale de la plus grande compétition européenne.

Deeney a fait une déclaration audacieuse sur les trois premiers de Liverpool

Cette saison a cependant été une histoire différente, les trois n’ayant pas atteint les sommets que nous attendions d’eux.

Mane et Firmino en particulier ont eu du mal à reproduire leur forme avec respectivement 13 et 6 buts toutes compétitions confondues.

Diogo Jota a rejoint Liverpool en provenance des Wolves et a marqué 12 buts, mais a lutté contre des problèmes de blessures.

Salah compte 20 buts en Premier League cette saison, juste derrière Harry Kane, mais l’attaquant de Watford Deeney pense que la star égyptienne devrait en avoir plus.

Mane a en particulier eu du mal avec seulement deux buts sur ses 43 derniers tirs

«Je vais dire quelque chose et je vais probablement me faire marteler pour cela. Ce ne sont pas des buteurs naturels, aucun des quatre », a déclaré Deeney à talkSPORT Breakfast.

«J’ai déjà été enregistré, je pense que Firmino est excellent mais ce n’est pas quelqu’un à qui je m’assois et pense qu’il va marquer 25 ou 28 buts par saison.

«Salah est un ailier. Regardez Newcastle, regardez combien de chances il a raté. S’ils étaient tombés aux mains de Harry Kane, nous aurions dit qu’il avait passé une mauvaise journée.

«Ce ne sont pas de mauvais joueurs, mais c’est l’instinct naturel de finisseurs que certains joueurs ont. Ces joueurs sont des ailiers plus créatifs et introvertis.

«Salah a beaucoup de chances. Un match, il pourrait marquer cinq et des saisons comme celle-ci, il pourrait avoir quatre ou cinq matchs où il ne marque pas.

“Avec le match de Newcastle, Liverpool aurait pu être 6-0 à la mi-temps et nous avons une conversation complètement différente.”

Deeney a rejoint talkSPORT Breakfast lundi matin en tant que co-animateur

Après avoir remporté la Premier League au galop la saison dernière, Liverpool risque de rater la qualification en Ligue des champions cette saison.

Ils sont septièmes, quatre points de Chelsea en quatrième, et se rendront à Manchester United dimanche, où une défaite pourrait anéantir leurs quatre meilleurs espoirs.

Bien que Deeney ait suggéré que le manque de buteur à l’extérieur aurait pu les gêner ce trimestre, il pense également que le manque de fans à Anfield a eu un effet important sur le côté de Klopp, ainsi que les énormes problèmes de blessures auxquels ils ont été confrontés.

Il a ajouté: «Les fans jouent un rôle énorme là-bas – quand vous allez à Anfield et que ça bascule. Il a cette aura. Vous sortez et la chanson commence, c’est encore un vieux terrain, c’est toujours intimidant et sur vous.

«Ils n’ont pas fait du bon travail contre des équipes assises et ne pas être aventureux et c’est ce qu’ils doivent décomposer.

«Mais avec les blessures qu’ils ont subies cette saison, nous devons leur donner une petite passe.»