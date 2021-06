Les trois quarts de la programmation “Morbid Visions” de Sepultura se réunissent virtuellement pour jouer “Antichrist” (vidéo)

Ancien SÉPULTURE membres Igor Cavalera (tambours), Max Cavalera (guitare, chant) et Jairo Guedz (guitare) réunis virtuellement pour enregistrer une nouvelle version de la chanson classique du groupe “Antéchrist”, qui est apparu à l’origine sur l’EP de 1985 “Dévastation bestiale”. Le clip résultant a été téléchargé sur Youtube dans le cadre de Igora récemment lancé une nouvelle série de vidéos, “Sous les tambours”, où il dissèque certaines des chansons les plus connues de son histoire d’enregistrement.

Parler de “Antéchrist”, Igor dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “‘Antéchrist’ est probablement l’un des premiers morceaux sur lesquels j’ai écrit quelque chose à la batterie. Et pour autant que je me souvienne, nous avons écrit [it], moi et Max, dans notre chambre. Et nous avons été très influencés par beaucoup de groupes vraiment cool en 84, 85, et ces groupes étaient VENIN [and] HELLHAMMER, puis quelques groupes allemands plus tard, comme KRÉATEUR et DESTRUCTION. Donc, ‘Antéchrist’, c’était un de ces morceaux où on avait une idée de ce qu’on voulait faire — très influencé par le black et le death metal.

« En 1984, ma batterie n’était pas vraiment une batterie, c’était juste quelques morceaux de percussions que je collectionnais à l’époque et que mes parents m’avaient donnés », explique-t-il. “Alors j’avais une caisse claire et un tom basse. Donc, nos répétitions à l’époque, je n’avais pas de grosse caisse à l’époque, donc je jouais seulement avec mes mains, faisais tous les battements entre les deux instruments, puis un crash, qui était attaché à un manche à balai avec un clou dessus. Donc c’était très primitif. Et je me souviens quand nous sommes allés en studio pour enregistrer “Dévastation bestiale”, j’ai dû adapter certains de ces rythmes à une bonne batterie, avec des grosses caisses, des toms et des trucs comme ça, même un charleston. Mais alors ‘Antéchrist’ est l’un de ces morceaux où je suis resté une partie de la manière très primitive de le jouer, avec juste un tom basse et une caisse claire, donc c’est presque comme une version pré-blast-beat que je faisais.”

SÉPULTURE a été formé en 1984 à Belo Horizonte, la capitale du Minas Gerais. Jaïro rejoint le groupe l’année suivante et joue sur les deux premiers albums du groupe, “Dévastation bestiale” et le premier long métrage de 1986, “Visions morbides”.

Au début de 1987, Jaïro quitter SÉPULTURE après avoir perdu tout intérêt pour le death metal et a été remplacé par un guitariste basé à São Paulo Andreas Kisser.

En 1996, Max sorti SÉPULTURE après que le reste du groupe s’est séparé avec Maxla femme de Gloria comme leur gestionnaire.

Igor la gauche SÉPULTURE en juin 2006 en raison de « différences artistiques ». Son départ du groupe est intervenu cinq mois après avoir annoncé qu’il prenait une pause de SÉPULTUREde ses activités de tournée pour passer du temps avec sa seconde épouse et leur nouveau fils (né en janvier 2006).

Après Max sorti SÉPULTURE, il y avait un fossé entre lui et Igor, celui qui a finalement été réparé grâce au pouvoir rédempteur de la musique. Un certain temps s’était écoulé et Max et Igor n’ont pu résister à l’attraction musicale de leurs champs magnétiques et leur collaboration musicale a été renouvelée. Le duo est revenu avec CONSPIRATION DE CAVALERA, qui a sorti son premier album, “Infliké”, en 2008, un effort de suivi, Traumatisme brutal”, en 2011, “Pandémomium” en 2014 et “Psychose” en 2017.

Max et Igor joué ensemble pour la première fois en 10 ans à la dixième édition Festival commémoratif D-Low en août 2006 au Marquee Theatre à Tempe, Arizona.



