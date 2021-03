Les trois quarts des BTC en circulation ont changé de mains pour la dernière fois pour moins de 10800 $

Les recherches du fournisseur d’analyse en chaîne Glassnode ont révélé qu’environ les trois quarts des Bitcoins en circulation ont été transférés pour la dernière fois sur la blockchain lorsque les prix étaient inférieurs à 10800 dollars, ce qui suggère que la plupart des acteurs du marché sont des détenteurs à long terme.

Le rapport de Glassnode du 29 mars « Week on Chain » a révélé que 25,43% des BTC en circulation se négociaient pour la dernière fois entre les prix de 10800 USD et 58800 USD. Avec le trading de Bitcoin pour 10800 $ il y a à peine six mois, les données suggèrent qu’un BTC en circulation sur quatre a changé de mains pour la dernière fois au deuxième trimestre 2020 ou au premier trimestre 2021.

Le rapport note que le nombre de taureaux Bitcoin à long terme continue d’augmenter, de nombreuses pièces qui sont restées dormantes depuis le début du cycle de marché actuel étant désormais classées par Glassnode comme des avoirs à long terme, ou LTH – des pièces qui n’ont pas évolué. chaîne pendant au moins 155 jours.

En conséquence, le nombre de pièces classées comme entrant dans un «approvisionnement illiquide» a augmenté en 2021. La mesure de variation de l’offre illiquide a montré que la variation sur 30 jours de l’offre passe d’un état liquide ou facilement négocié à un état illiquide représentant des pièces HODLed.

Le rapport a observé que les taux d’accumulation dépassant 130k BTC par mois ont été constamment maintenus dans ce marché haussier.

La métrique Coin Days Destroyed de Glassnode, ou CDD, indique également une augmentation du hodling parmi les investisseurs à long terme, le CDD suggérant que les investisseurs chevronnés réalisent à nouveau des gains à un taux comparable à 2020 après une poussée de prises de bénéfices entre novembre et janvier.

«Le message à retenir ici est que les investisseurs et les traders ont continué à acheter la BTC, tout au long de ce marché haussier», a déclaré Glassnode.

CDD ajusté par l’entité: Glassnode

La métrique «Hodlwave» de Bitcoin, qui décompose visuellement l’offre de Bitcoin en fonction de la date à laquelle les pièces ont été déplacées pour la dernière fois sur la chaîne, montre un pic à la fois dans le logement à long terme et dans la circulation à court terme dans les conditions actuelles du marché.

Selon Hodlwaves d’Unchained Capital, les deux tiers de l’offre de Bitccoin ont changé de mains au cours des six mois, dont environ la moitié a été déplacée pour la dernière fois en janvier ou février. Environ 5% de l’approvisionnement de BTC était actif au cours des sept derniers jours.

Hodlwaves: Capitale déchaînée

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négociait en hausse de 4% au cours des dernières 24 heures à 57500 $ selon CoinGecko.