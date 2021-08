Les trois quarts des nouveaux cas de COVID concernent des personnes vaccinées—étude CDC ⋆ .

par Jon Rappoport, Plus de fausses nouvelles :

Une fois de plus, cher lecteur, j’enfile ma combinaison de protection contre les matières dangereuses et j’entre dans le monde factice où le SRAS-Cov2 existe, la variante Delta existe, le test est significatif, les nombres de cas sont réels et le vaccin a du sens. Ce sont tous des mensonges, comme je l’ai prouvé l’année dernière, mais même dans le monde factice de ces mensonges, les experts ne peuvent pas garder leurs histoires droites ; ils se contredisent, ils exposent leurs propres fabrications, et ils essaient de couvrir ces expositions avec de nouvelles fabrications pathétiques. Nous y voilà:

RT, 30 juillet [1]: « Le CDC a publié une étude étayant sa décision de recommander le masquage à l’intérieur pour les Américains vaccinés et non vaccinés. L’étude a examiné une épidémie et a révélé que les trois quarts des personnes testées positives étaient vaccinées. »

« Le CDC a publié ces preuves vendredi. Dans une étude de 469 cas de Covid-19 qui ont éclaté dans la station balnéaire de Cape Cod, Massachusetts, plus tôt ce mois-ci, 74% sont survenus chez des “personnes entièrement vaccinées”. Quatre patients hospitalisés sur cinq étaient complètement vaccinés et, en moyenne, les vaccinés avaient terminé leurs deux séries de doses seulement 86 jours avant l’infection.

Oups.

« Les tests en laboratoire ont révélé que 90 % de toutes les infections à Cape Cod impliquaient la variante Delta du coronavirus. »

Oups encore. Les personnes complètement vaccinées sont donc infectées par la variante Delta.

« L’étude semble réfuter l’argument des hauts responsables de la santé selon lequel les Américains non vaccinés sont responsables de la multiplication par quatre des cas de Covid-19 aux États-Unis depuis juin. “Il s’agit d’un problème principalement parmi les non vaccinés, c’est la raison pour laquelle nous sommes là-bas, implorant pratiquement les personnes non vaccinées de sortir et de se faire vacciner”, a déclaré le conseiller de la Maison Blanche sur les coronavirus. [and psychopathic liar] Le Dr Anthony Fauci a déclaré dimanche à CNN, ajoutant que les États-Unis se dirigeaient actuellement « dans la mauvaise direction » en ce qui concerne l’éradication de Covid-19. »

Encore un autre oups.

“Le [CDC] rapport donne du poids à l’argument selon lequel la récolte actuelle de vaccins n’est pas aussi efficace contre la variante Delta, bien que le CDC et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) insistent tous deux sur le fait que la vaccination est efficace contre « la maladie grave et la mort » du virus, pour citons la responsable technique de l’OMS, Maria Van Kerkhove, lors d’un briefing plus tôt vendredi. »

Plus de bêtises. Comme je le signale depuis des mois, les 3 essais cliniques des principaux vaccins COVID ont été CONÇUS pour prouver uniquement que le vaccin pouvait protéger contre une maladie bénigne ; par exemple, une toux, ou des frissons et de la fièvre. Pas de maladie grave. [2]

La nouvelle étude du CDC à Cape Cod sur les personnes vaccinées a provoqué une tempête parmi «les experts». Un membre du klatch du café contre les coronavirus de la Maison Blanche, Ben Wakana, affirme que seul un très petit pourcentage de personnes vaccinées (qui sont infectées par le virus) peuvent le transmettre à d’autres.

RT : “[However] l’étude du CDC a noté que des charges virales tout aussi élevées ont été trouvées chez les personnes vaccinées et non vaccinées. Walenski [head of the CDC] a déclaré vendredi que “des charges virales élevées suggèrent un risque accru de transmission” et a fait part de ses inquiétudes quant au fait que “les personnes vaccinées infectées par Delta peuvent transmettre le virus”.

RT : [But] “L’étude elle-même est moins alarmiste, déclarant que” des études microbiologiques sont nécessaires pour confirmer ces résultats ” [that vaccinated people who are infected can spread the virus.]”

Eh bien, si les vaccinés et les non vaccinés ont tous deux des charges élevées de virus, pourquoi les personnes vaccinées ne transmettraient-elles pas facilement le virus aux autres ? Existe-t-il un ensemble magique de murs dans le vaccin qui maintient le virus enfermé à l’intérieur du corps ?

Et voilà, les dernières révélations sur le vaccin, le virus, la variante Delta, la transmission virale et la tentative de dissimuler toute l’affaire après qu’elle soit rendue publique.

La prochaine fois que quelqu’un vous dira qu’il est du devoir de tous les Américains de tirer dans le bras, dites : « Bien sûr que vous avez entendu parler de la nouvelle étude de Cape Cod, n’est-ce pas ? »

“Quoi? Qu’est-ce que c’est? La morue est remplie de mercure toxique ? Ils meurent à cause du réchauffement climatique ?

“Non. Beaucoup de personnes vaccinées ont encore le virus tueur dans leur corps. Et c’est vivant. Et cela se propage d’une personne à l’autre.

« Cela ne peut pas être vrai. Le Dr Fauci n’a pas dit ça.

— Eh bien, il était en vacances quand l’étude est sortie. Des sources internes disent qu’il est abasourdi. Les personnes entièrement vaccinées ont encore des tas et des tas de virus dans leur corps. Ce sont des bombes à retardement. C’est pourquoi nous devons porter des masques, même après avoir été vaccinés. »

« Doit-on porter des masques pendant qu’on est dans la salle de bain ? Pendant qu’on fait l’amour ?

“Absolument. Deux masques pendant que vous faites l’amour. Et pas de baisers, même à travers les masques. Ne parle pas non plus. Parler peut propager le virus.

“Je ne le savais pas.”

« Hé, je risque ma vie en ce moment en te parlant. Mais je suis prêt à prendre le risque, pour toute l’humanité.

« J’apprécie ça. Mais qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on se fait encore vacciner ?

