Les trois R : réinitialiser, recentrer et reprendre – Que faire lorsque vous vous déconnectez pendant une présentation

Nous y avons tous été.

Vous êtes à mi-chemin d’une présentation Zoom ou d’une réunion en face-à-face et vous réalisez que vous êtes passé en mode pilote automatique. Et vous n’avez aucune idée de ce que vous venez de dire pendant les 5 dernières minutes.

Ou vous êtes vide pendant un discours et vous ne vous souvenez plus de ce que vous devez dire ensuite. Cette sensation de froid s’insinue dans votre poitrine, des lumières rouges clignotent et vous passez en mode panique.

La bonne nouvelle est que vous pouvez gérer ce moment avec les trois R : prenez une respiration et réinitialisez, recentrez et reprenez.

Voici comment The Three R’s peut économiser votre bacon et vous remettre sur la bonne voie lorsque vous vous déconnectez et passez en pilote automatique dans une présentation.

#1 R : Réinitialisez votre cerveau et respirez

La réaction physique la plus courante à la panique est de retenir votre souffle ou de commencer à respirer superficiellement. Cela contribue à votre sentiment de panique et aggrave les choses. La première étape de la réinitialisation est donc de respirer.

Respirer vous aide également à ancrer votre énergie et à sortir de votre tête, ce qui vous dit de paniquer, et de revenir dans votre corps, où se trouve le pouvoir.

Une bonne technique de respiration, la respiration diaphragmatique (un nom chic pour la respiration du ventre), détournera votre attention de ces pensées de panique et de course et vous ramènera dans le bas de votre ventre. Cet endroit profond est un lieu de pouvoir et de centre et vous aidera à vous calmer.

Votre cerveau reptilien d’amygdale (la réaction de combat ou de fuite) vous dit à tort que vous êtes sur le point de vous faire manger par un animal sauvage, alors vous feriez mieux de courir. Lorsque vous prenez un moment pour faire une pause et respirer, vous vous accordez un moment pour vous réinitialiser et rappeler à votre corps que tout va bien, que le tigre n’est pas sur le point de se jeter sur vous !

Cette respiration se produit en une seconde ou deux. C’est juste un instant, un battement, qui vous empêche de continuer à foncer dans l’allée de la panique et réinitialise le moment.

#2 R : recentrer vos pensées et vous installer

D’accord. Maintenant que vous avez pris un moment pour vous calmer et arrêter votre descente sur la pente de panique, il est temps de vous recentrer.

Souvent, lorsque vous vous déconnectez ou que vous videz pendant une présentation ou un discours, vous ne vous souvenez peut-être pas où vous en êtes dans votre histoire. Mais vous pouvez vous recentrer sur le moment présent et commencer au prochain endroit de votre contenu dont vous vous souviendrez.

Vous ne reprenez peut-être pas exactement là où vous vous étiez arrêté, mais ce n’est pas une question de perfection. Il s’agit de gérer au mieux le moment présent. Donc, après avoir respiré et réinitialisé, reprenez le plus près possible de l’endroit où vous pensez que vous devriez être dans votre histoire.

#3 R : Reprendre et continuer votre histoire

Maintenant que vous avez réinitialisé et recentré, il est temps de commencer et de terminer votre histoire.

Se concentrer sur la tâche à accomplir et aller de l’avant vous aide à parcourir le reste de votre contenu et à conclure. Ne vous attardez pas sur ce qui vient de se passer dans le passé, ne regardez pas dans l’avenir quelles pourraient être les répercussions. Restez présent dans le présent et avancez.

Garder la tête bien ancrée dans le moment présent vous permet d’avancer avec le moins de résidus possible du petit blip dans le radar que vous venez d’avoir. Et c’est tout. Un spot dans le radar. Considérer l’événement comme n’étant ni pire ni meilleur qu’il ne l’est réellement aide à le garder « à la bonne taille ».

Lorsque vous dépassez le drame et que vous devenez pratique, vous êtes également dans un bien meilleur espace de tête pour vous recentrer et reprendre votre histoire et votre présentation.

Et rappelez-vous, vous êtes là pour servir le public. Il ne s’agit pas de vous. Ouf. Gros soulagement ! Enlevez la pression de réparer le passé ou d’être parfait et concentrez-vous plutôt sur le public et ce que vous pouvez lui donner dans le moment présent.

Réinitialiser, recentrer et reprendre

Les Trois R fonctionnent que vous soyez en réunion Zoom ou en face à face en temps réel avec votre public. Donc, la prochaine fois que vous videz ou que vous vous retrouvez complètement à l’écart lors d’une réunion, d’une présentation ou d’un discours, souvenez-vous simplement des trois R : réinitialiser, recentrer et reprendre.

Rester simple. Et n’oubliez pas de respirer.

Auteur : Maria Tecce

Maria Tecce est un leader dans le domaine de la prise de parole en public et du coaching vocal et vocal. Après avoir gagné sa vie en tant qu'actrice et chanteuse professionnelle pendant 20 ans, Maria a commencé à coacher des professionnels et des artistes il y a une dizaine d'années dans les mêmes compétences que les artistes professionnels utilisent tous les jours.