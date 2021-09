Les Trois Royaumes – La nouvelle ère des jeux à gagner

25 septembre 2021 – Hong Kong, Hong Kong

Les Trois Royaumes est un jeu NFT de troisième génération hautement stratégique basé sur les personnages historiques de la période des Trois Royaumes dans la Chine ancienne. Les personnages historiques permettent aux utilisateurs d’avoir un gameplay engageant tout en obtenant des récompenses pour leurs réalisations.

CryptoKitties a été le premier à donner vie aux jeux de blockchain, et des jeux tels que Axie Infinity ont défini ce que devrait être un bon jeu de blockchain. The Three Kingdoms vise à s’appuyer sur cela avec leur jeu à gagner de nouvelle génération.

La prochaine génération de GameFi

Que signifie la nouvelle ère des jeux à gagner ? L’équipe TTK pense que la génération actuelle de jeux NFT a des moyens limités pour les joueurs de gagner en eux. De plus, ils souffrent de graphismes obsolètes et de dessins animés et de fonctionnalités de jeu minimales.

L’équipe Three Kingdoms a entrepris de créer un jeu de blockchain qui propose plusieurs méthodes jamais vues auparavant sur le marché GameFi pour gagner des jetons. De plus, ils créent une expérience de jeu authentique qui se compare davantage aux jeux AAA auxquels les joueurs sont habitués.

Pour y parvenir, The Three Kingdoms proposera des graphismes haut de gamme, un jeu complet où les utilisateurs pourront collecter des personnages NFT, accomplir des quêtes et rejoindre des parties de siège pour gagner des NFT.

De plus, The Three Kingdoms sera le premier jeu qui incorpore l’idée de combattre et de assiéger des villes et un scénario profond et engageant offrant une bouffée d’air frais au paysage GameFi.

Dans le jeu, les utilisateurs peuvent également héberger, miser et monétiser des événements. Construisez votre base, étendez vos territoires, améliorez les attributs de votre personnage, gagnez des batailles et sortez victorieux des batailles PVE et PVP.

L’histoire des Trois Royaumes

Les Trois Royaumes sont basés en 220 après JC, les dernières années de la dynastie des Han de l’Est. La rébellion des Turbans jaunes a éclaté, avec des villes et des régions formant leur alliance pour la survie. Le seigneur de guerre Dong Zhuo prit le contrôle de la capitale sous prétexte de protéger le jeune empereur Cao Cao, qui avait progressivement pris le contrôle des territoires du nord, sauva l’empereur et dirigea le gouvernement central. Pourtant, les clans formés sont déjà impatients de pouvoir régner sur la Chine.

Le pays a éclaté dans la guerre civile, et bientôt la Chine a été divisée en trois sphères d’influence – Cao Cao dominant le nord, Sun Quan, le sud et Liu Bei, l’ouest. Les trois se sont battus pendant soixante ans pour conquérir la Chine, et c’est là que l’histoire du joueur commence.

La terre des Trois Royaumes est calquée sur la carte historique de la Chine divisée en régions Wei, Shu et Wu. Le terrain sera divisé en carrés uniques. Pour une utilité supplémentaire, ces terrains sont l’endroit où vous pouvez héberger, mettre en jeu et monétiser des événements. Conquérez et possédez votre base d’opérations où vous pourrez combattre et étendre votre territoire.

Quelle est la prochaine étape pour les Trois Royaumes

L’équipe des Trois Royaumes a recruté des passionnés de jeux et de NFT qui souhaitaient révolutionner le paysage de la cryptographie et faire partie de quelque chose de plus grand.

Les Trois Royaumes sont bien avancés, avec des plans pour commencer le jeu passif au quatrième trimestre de 2021. Appelé « phase zéro », les utilisateurs pourront gagner des NFT en recrutant des héros via la périphérie. L’équipe prévoit également d’inclure des fonctionnalités de jeu supplémentaires, telles que la possibilité d’assiéger des villes vides (jeux NFT) et d’occuper des villes (gagner APY, monnaie du jeu et NFT) en 2022 (‘phase un’).

La « phase deux » comprendra le PvP, où les utilisateurs peuvent attaquer et défendre des villes. L’attaquant et le défenseur misent tous deux sur des NFT, le gagnant gagnant un APY, une devise, des NFT et des attributs.

Enfin, la « phase trois » sera l’introduction d’un gameplay actif via l’arène et les tournois. Les joueurs pourront parier leurs NFT contre d’autres joueurs dans une bataille où le gagnant remporte tout.

À propos des Trois Royaumes

Collectionnez vos personnages préférés des Trois Royaumes et combattez pour un morceau de terre que vous seul pouvez vraiment posséder.

Les Trois Royaumes est un jeu NFT de troisième génération qui adopte le scénario des « Trois Royaumes ». Préparez-vous à vous immerger dans une expérience de jeu enrichie d’une longue histoire, de personnages bien développés, d’un gameplay de progression et plus encore. Préparez vos héros au combat, assiégez des villes et remportez des batailles pour étendre votre propre territoire.

Soyez votre propre héros au pays des Trois Royaumes.

Suivez les canaux de médias sociaux de TTK pour rester au courant des dernières nouvelles.

Site Web | Twitter | Annonces | Télégramme | Discorde | Reddit | Moyen

Contact

Jon

Ce contenu est sponsorisé et doit être considéré comme du matériel promotionnel. Les opinions et déclarations exprimées ici sont celles de l’auteur et ne reflètent pas les opinions de The Daily Hodl. The Daily Hodl n’est pas une filiale ou la propriété d’ICO, de startups blockchain ou d’entreprises qui font de la publicité sur notre plateforme. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans des ICO, des startups blockchain ou des crypto-monnaies. Veuillez noter que vos investissements sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité.



