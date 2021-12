Les trois sages devraient apporter les cadeaux technologiques plus tard, selon l’OCU | Vie

Grâce à une nouvelle loi qui est sur le point de sortir, les conditions de garantie vont être prolongées. Si les mages attendent janvier, ils obtiendront beaucoup plus d’avantages.

A ces dates, les centres commerciaux se remplissent de monde pour savoir ce qu’ils vont demander aux Rois Mages. Ce mobile, ordinateur, moniteur ou barre de son a l’air bien, mais cette année, nous devrons peut-être attendre quelques jours de plus.

Selon l’OCU (Organisation des Consommateurs et Utilisateurs), l’obtention de produits technologiques pourrait être plus conseillé à partir de janvier 2022.

Tout cela est dû au fait que le 1er janvier, la nouvelle modification de la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs entre, prolongation des conditions de garantie et l’amélioration de certaines options de services techniques.

Imaginons que quelque chose dans le cadeau ne s’est pas bien passé et nous voulons qu’il soit remplacé. Tout acquis À partir du 1er janvier, vous bénéficierez d’une extension de garantie jusqu’à 3 ans. De plus, en cas de besoin de réparation, nous sommes passés de 6 mois à 2 ans.

Parlons des réparations, maintenant les entreprises ayant des pièces sont tenues de réparer les produits pendant 10 ans. L’excuse qu’une pièce n’est pas fabriquée sera beaucoup moins invoquée et il nous sera plus facile de réparer ce qui est cassé.

Des changements pour les clients, mais avec l’environnement à l’esprit

Prolonger toutes ces périodes s’est fait en pensant à la création d’un écosystème technologique plus durable. En pouvant réparer les produits plus longtemps, vous éviterez d’avoir à les changer pour des modèles modernes.

Nous luttons contre l’obsolescence prématurée et nous pouvons continuer à profiter encore longtemps de notre ordinateur ou de notre mobile. ferait un transition beaucoup plus verte entre les technologies et lente, ce qui devrait freiner les pratiques de production excessives qui affectent l’environnement.

S’ils vous contactent pour vous convaincre de changer de tarif sous le nom de l’OCU, attention, vous êtes victime d’une supercherie, et c’est déjà signalé. Nous vous disons en quoi consiste cette tromperie afin que vous puissiez la détecter et ne pas perdre votre temps et encore moins mordre dedans.

L’OCU lui-même a déclaré que 40% des produits ayant des problèmes pendant leur période de garantie ne sont ni réparés ni modifiés. C’est dû au manque d’information et au peu de temps qu’il y avait, qui est corrigé en l’allongeant.

L’utilisateur peut également rencontrer des obstacles ou des difficultés pour faire remplacer un produit, mais comme il a plus de temps pour le faire et qu’il y a plus de pièces, les entreprises auraient moins à retenir. Espérons que les trois sages prennent les cadeaux un peu plus tard et restent à l’écoute de ces changements.