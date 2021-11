Les trois seules circonstances dans lesquelles vous pouvez utiliser le klaxon sans risque d’être condamné à une amende selon la DGT | Moteur

Nous avons tous ressenti le besoin d’appuyer sur le centre du volant à un moment donné. Pour de nombreuses raisons. Le fait est que nous ne pouvons pas toujours le faire, car le risque de l’utiliser sans justification peut entraîner une amende.

La conduite est agréable et amusante. Ou du moins ça peut l’être. Le problème c’est que quand on monte dans la voiture tous les jours on ne trouve pas toujours la route comme on le voudrait.

Si vous vivez dans une grande ville, vous savez sûrement ce que c’est que de faire face à des milliers de conducteurs fatigués, somnolents et désespérés au milieu des embouteillages matinaux classiques.

Et quand cela arrive, n’importe quelle petite bêtise peut vous rendre fou. Et s’ils te rendent fou, la logique c’est qu’on tire cette caractéristique que possèdent tous les véhicules et qu’il procure tant de plaisir à utiliser : Oui, nous parlons de la corne.

Utilisez le klaxon uniquement comme avertissement ou pour éviter une situation dangereuse. Par exemple : ✔️ Avant de dépasser un 2 roues à ou à proximité d’un passage à niveau ✔️ En essayant d’éviter un accident ✔️ Sur des routes étroites avec de nombreux virages. # RespetaYConvive pic.twitter.com/2hfONnxSse – Direction générale de la circulation (@DGTes) 9 août 2021

C’est qu’autant que nous pensons qu’il peut être utilisé dans toutes sortes de circonstances, la Direction générale de la circulation a jugé bon de rappeler sur Twitter qu’il ne peut être sifflé que dans trois situations précises.

Voici les situations dans lesquelles nous pouvons siffler sans crainte de représailles :

Avant de dépasser un 2 roues à un passage à niveau ou à proximité. Lorsque vous essayez de éviter un accident. Au pistes étroites avec de nombreuses courbes.

En dehors de ces situations, le sifflement est interdit, à tel point que si un agent de la circulation nous voit le faire et pense que nous ne devrions pas l’être, l’amende peut être justifiée.

Ceci signifie que On ne peut pas siffler le mec intelligent qui se faufile dans la sortie d’autoroute, qu’on ne peut pas siffler celui qui s’est garé en double et qui met du temps et qu’on ne peut pas se défouler en appuyant au centre du volant quand celui qui précède oublie de démarrer au feu vert.