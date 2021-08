Les trois sorties imminentes au PSG

in

23/08/2021 à 19:47 CEST

Le Paris Saint Germain a pris tous les feux des projecteurs après l’arrivée de Leo Messi et Sergio Ramos. Le club, avec la signature de l’Argentin, a réalisé un trident insurmontable aux côtés de Mbappé et Neymar. Mais l’arrivée de footballeurs de ce calibre oblige le groupe dirigé par Pochettino à annoncer quelques sorties.

Le club français compte 29 joueurs dans son effectif, un nombre inabordable pour n’importe quelle équipe. Et le début de la compétition française il y a trois semaines a permis à Pochettino de gérer plus facilement une équipe qui a besoin de rejets. Ces trois jours – sans Neymar, Marquinhos Messi ou Ramos – suffisent déjà à montrer qui continuera dans l’équipe et qui partira. Selon Le Parisien, le coach a déjà choisi les trois joueurs qu’il n’a pas pour cette campagne.

Il s’agit de de Kurzawa, Rafinha et Sarabia que, malgré les blessés, ils n’ont plus eu de pertinence lors de ces trois premières rencontres. Aucun des trois n’a dépassé les quinze minutes sur le terrain. Et ils auront moins d’opportunités lors du retour de certains footballeurs qui ambitionnent d’être des titulaires indiscutables pour l’entraîneur du PSG. En effet, les représentants des trois joueurs les recherchent déjà avant la fin du marché des transferts, le 31 août.