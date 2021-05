Les trois T de la survie pour la marque d’aujourd’hui: confiance, ténacité et travail d’équipe

Alors que le travail d’équipe a toujours été crucial pour les marques, la pandémie et le passage à un avenir numérique ont complètement changé la dynamique du fonctionnement des équipes.

Par Anindita Gupta

Saviez-vous que dans le scénario actuel du marché mondial, plus de 60 % de la valeur de votre marque réside dans des actifs incorporels ! Oui! Une étude récente menée par le duo d’experts en affaires John Gerzema et Edward Lebar révèle que si seulement trente pour cent de la valeur de la marque était déterminée par des facteurs intangibles dans les années 1950, aujourd’hui, ce chiffre est plus du double. Donc, la question la plus pertinente que vous êtes susceptible de poser ici est de savoir en quoi consistent exactement ces « intangibles » et pourquoi sa valeur augmente-t-elle si rapidement sur le marché actuel ?

Comprendre les immatériels

La réponse à ces questions réside dans la reconnaissance que la commercialisation de votre marque et l’établissement de sa place deviennent de plus en plus complexes avec le temps. Le rythme des changements qu’elle subit s’est encore accéléré avec l’arrivée de la pandémie et la dépendance accrue aux supports numériques.

Il y a quelques décennies seulement, les marques pouvaient facilement consolider leur place sur le marché en se concentrant sur un ou deux facteurs uniquement. Par exemple, si vous pouviez garantir une qualité fiable à des prix compétitifs, votre marque ne pouvait manquer d’être remarquée.

Comparez-le au scénario d’aujourd’hui. La plupart des consommateurs faisant leurs choix de produits sur Internet, les choix qui s’offrent à eux sont infinis. La concurrence sur le facteur prix peut ne pas fonctionner non plus, à moins que vous ne soyez prêt à faire des compromis sur la qualité. Il est toutefois préférable de se concentrer sur les facteurs intangibles susceptibles de vous offrir des rendements plus élevés.

Les trois T de la valeur de votre marque

Alors que la valeur culturelle, le symbolisme, la signification sociale, etc., relèvent tous de l’intangible, voici les trois T cruciaux sur lesquels vous devez vous concentrer pour survivre dans le présent :

Confiance

Dans un monde où le changement est devenu la norme de la société, la confiance est le seul facteur constant sur lequel votre marque peut toujours compter. C’est peut-être la raison pour laquelle les principaux spécialistes du marketing estiment aujourd’hui que la confiance constitue un atout stratégique pour votre marque. Qu’il s’agisse d’entreprises émergentes ou déjà établies, créer ce sentiment de confiance et le faire progresser demande bien plus que de simplement créer des produits de qualité.

Même dépenser beaucoup d’argent ne sera d’aucune utilité en ce qui concerne le facteur de confiance. Vos clients, employés, parties prenantes ont tous leurs propres perspectives et attentes lorsqu’il s’agit de faire confiance à la marque. Les facteurs régionaux peuvent également jouer un rôle dans l’élaboration de ces perspectives. Cependant, si vous plongez plus profondément, vous vous rendrez compte que pour tous ces segments, la confiance ne repose pas sur un concept abstrait. La meilleure stratégie pour une marque est donc de tracer un plan d’action qui répond à la compréhension de la confiance de chaque segment.

Une étude intéressante de Forrester révèle que dans des pays comme l’Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, les gens sont plus susceptibles de faire confiance aux entreprises qu’à leurs gouvernements locaux. De plus, un nombre écrasant de consommateurs et de parties prenantes ont également déclaré que si les marques contredisent leurs valeurs, il est peu probable qu’elles continuent de s’engager avec elles. C’est à quel point la confiance est importante pour votre bon fonctionnement.

Ténacité

La ténacité est un mot relativement nouveau pour le vocabulaire des affaires. Pourtant, il ne peut être ignoré compte tenu de l’importance qu’il a acquise, même dans un court laps de temps. En termes simples, la ténacité signifie la persistance. C’est cet élément de persistance qui a maintenu les goûts d’Einstein, nuit après nuit, même après que la plupart de ses expériences se soient soldées par un échec. C’est le même élément qui a poussé JK Rowling à essayer le prochain éditeur après qu’une dizaine d’entre eux l’aient déjà rejetée. Le résultat : la contribution d’Einstein contribue toujours à rendre le monde meilleur, tandis que Harry Potter de Rowling compte toujours parmi les best-sellers.

Si vous désirez réussir en entreprise, la ténacité est une qualité que vous devez rassembler. C’est aussi une qualité que vous devez cultiver parmi votre vivier de talents existant et rechercher dans de futures acquisitions. Ce n’est que lorsque vous et votre équipe êtes tenaces, que les problèmes, actuels ou futurs, ne pourront pas faire plier le destin de votre entreprise.

Travail en équipe

Alors que le travail d’équipe a toujours été crucial pour les marques, la pandémie et le passage à un avenir numérique ont complètement changé la dynamique du fonctionnement des équipes. Au lieu d’un espace physique commun, vos réunions se déroulent désormais sur des écrans aujourd’hui.

Bien que cela ait pu niveler le terrain dans un sens, dans un autre sens, cela nécessite un accent accru sur une communication claire et une meilleure coordination. Les entreprises qui ont été en mesure de tirer parti de ces facteurs connaissent en fait une meilleure croissance en adoptant le travail à domicile. En fait, même après l’amélioration de la situation, certaines entreprises prévoient de passer définitivement au module de travail à domicile. Cela n’a été possible que grâce à un travail d’équipe sans faille.

Maintenant que vous avez pris connaissance de ces T décisifs, allez-y et travaillez dessus pour vous étonner des résultats.

L’auteur est co-fondateur, Scenic Communication

