Les trois tremblements Feat. Tim ‘Ripper’ Owens, Sean Peck et Harry Conklin : Clip de ‘War Of Nations’

LES TROIS TREMBLEMENTS, le projet mettant en vedette des chanteurs de heavy metal acclamés Tim « Éventreur » Owens (JUDAS PRIEST, TERRE GLACÉE, YNGWIE MALMSTEEN), Harry « Le Tyran » Conklin (JAG PANZER) et Sean « The Hell Destroyer » Peck (CAGE, DEATH DEALER, DENNER/SHERMANN), a sorti « Guerre des nations », la troisième et dernière vidéo de son deuxième album, « Les gardiens du vide ». La chanson est un conte de la célèbre bataille des Ardennes, qui serait la dernière bataille décisive de la Seconde Guerre mondiale, menant à la victoire éventuelle des Alliés.

Tim dit : « Tout bon album de métal a besoin d’une chanson comme celle-ci, je pense.

Sean ajoute: « Je suis un grand passionné d’histoire de la Seconde Guerre mondiale et j’aime écrire des chansons qui éduquent un peu et racontent l’histoire en même temps. Je savais que je voulais une chanson de cette époque sur le disque et je n’avais pas repris la bataille Of The Bulge pourtant il était temps. Casey ‘The Sentinel’ Trask a écrit quelques riffs doux et celui-ci s’est assemblé très rapidement. J’aime aussi sa section principale qui pourrait être l’une de mes pistes préférées sur le disque. »

Harry déclare : « J’ai passé un bon moment à enregistrer celle-ci. Je pense que cette chanson convenait vraiment bien à mon style de voix et je pense que c’est pourquoi Sean m’a présenté un peu plus dans celui-ci. ça m’a rappelé JAG PANZER‘s ‘La mission’ chanson (« Les canons de Navarone »). »

« Les gardiens du vide » arrivé le 5 novembre via Dossiers du cartel de l’acier.

Après la sortie réussie de leur premier album éponyme, plusieurs tournées nord-américaines et européennes, la sortie des versions solo du premier album et quelques performances en festival, LES TROIS TREMBLEMENTS tiré d’un canon à un rythme effréné. Ils poursuivaient un rythme agressif de performances live lorsque la fermeture les a forcés à écourter leur tournée nord-américaine au milieu de leur course au début de 2020. Cependant, ils n’ont pas perdu de temps et se sont mis au travail sur un autre nouvel album. Maintenant leur deuxième effort « Les gardiens du vide » est prêt pour le décollage.

Douze chansons se retrouvent sur ce rocker méchant d’un album et une fois de plus elles couvrent toutes les bases du heavy metal. Comme pour tout Cartel d’Acier sorties, seules les chansons qui reçoivent des sorties vidéo seront sur les plateformes de streaming, donc le support physique et les fans qui les soutiennent et les collectent sont la priorité et l’attention du groupe.

Et en parlant de grand produit physique, LES TROIS TREMBLEMENTS a de nouveau embauché Marc Sasso pour refaire la pochette. Sasso est surtout connu pour son travail avec des entreprises telles que merveille, les WWE et HALFORD, DIO, CAGE et plein d’autres. Il l’a de nouveau frappé hors du parc avec cette peinture obsédante et d’un autre monde qui capture parfaitement l’essence mystérieuse du titre de l’album.

Owens décrit comment le processus d’enregistrement s’est déroulé : « Nous venions de commencer notre deuxième tournée nord-américaine pour promouvoir les versions solo que nous venions de sortir, lorsque tout a commencé à s’arrêter. C’était dommage car nous avions un très bon élan et les spectacles étaient se vendent bien, y compris quelques-unes qui étaient toutes vendues à l’avance. Lorsque nous avons réalisé que nous pouvions rester assis à la maison pendant un certain temps, nous avons tous commencé à assembler ces nouvelles chansons et à les enregistrer.

Harry a déclaré: « J’avais déménagé en Grèce pendant tout ce temps et ils ont commencé à m’envoyer chanson après chanson à un rythme effréné. Les chansons étaient géniales, et j’ai trouvé qu’il était plus facile et plus naturel de collaborer et d’ajouter mes idées et nuances cette deuxième fois Nous avons tourné et fait tellement de concerts ensemble maintenant que le niveau de confort était là et ils se sont réunis très rapidement. Le résultat final est incroyable, je pense. «

Sean a ajouté: « Tout le monde dans le groupe a beaucoup d’autres projets en cours, donc c’était bien que nous puissions tous nous rassembler et faire cet album de suivi. Maintenant Sean [Elg], notre batteur, est aussi dans LE PRÊTRE DE KK avec Éventreur, donc nous sommes ravis de pouvoir non seulement sortir un autre album, mais aussi faire une tournée avant que tout le monde ne soit occupé. Nous avons passé tellement de temps ensemble que nous sommes comme un gang de rue de heavy metal et nous nous amusons à jouer ces chansons et à partir sur la route. Avec ces nouvelles chansons disponibles sur le « Les gardiens du vide » album, notre setlist sera encore plus vicieuse qu’avant, si c’est encore possible, ha ! »

TROIS TREMBLEMENTS a quatre spectacles, y compris à Detroit et Milwaukee, à gauche dans sa tournée américaine actuelle.



