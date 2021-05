Les trois villes où vous dormez le mieux, selon une enquête | Vie

Une enquête récente de VAAY montre quelles sont les 3 villes avec le meilleur sommeil parmi les 75 principales villes du monde. Il montre également quels sont les pires arrêts pour dormir.

En quoi les villes du monde dorment mieux? Cette enquête VAAY a cherché à trouver la réponse.

Dormir Entre 7 et 9 heures par nuit, dans une pièce propre, calme et sombre, avec un horaire régulier et sans trop de nourriture dans l’estomac est essentiel pour la santé humaine. Une bonne hygiène de sommeil prévient les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives et métaboliques, réduit le risque de cancer ou de dépression, améliore l’humeur et évite les problèmes de concentration.

L’enquête, dont les conclusions sont collectées dans Euronews, visait à découvrir quelles sont les villes de notre planète avec les meilleurs qualité du sommeil.

Pour le savoir, la durée moyenne de sommeil des résidents et la fréquence du sommeil ont été mesurées, en comparant ces résultats avec des facteurs pertinents qui affectent l’hygiène du sommeil, tels que la santé mentale et la consommation moyenne de caféine, ainsi que le surmenage, les problèmes d’argent, le stress social ou facteurs environnementaux tels que la lumière, le bruit et la pollution atmosphérique.

Les chercheurs ont consulté des études de l’Organisation mondiale de la santé, de Harvard ou de la Sleep Foundation afin de déterminer les 9 facteurs qui ont le plus grand impact sur la qualité du sommeil.

Comme l’explique Finn Age Hänsel, co-fondateur de VAAY, le bon score des lauréats est dû à un caractère multifactoriel, puisque les déterminants environnementaux, politiques et sociaux sont ceux qui interviennent pour créer bonnes conditions de sommeil aux habitants d’un lieu.

le villes où vous dormez le mieux au monde ils ont partagé d’excellents scores sur le bien-être physique et mental, même en dépit de l’impact profond de la pandémie sur les niveaux d’anxiété et les problèmes de sommeil.

Une autre caractéristique importante est l’impact de l’équilibre travail-vie personnelle sur le repos. Les pays où ils passent moins de temps à travailler au-delà des heures établies et moins de temps à se rendre au travail ont une meilleure qualité de sommeil.

Après avoir examiné les résultats des 75 villes, ce sont les meilleurs pour bien dormir.

1. Amsterdam

Si vous voulez passer une bonne nuit de sommeil, la capitale néerlandaise est le meilleur endroit au monde pour le faire. C’est la ville qui obtient les meilleurs résultats en termes de habitudes de sommeil de ses habitants.

2. Auckland

Réparti sur les collines volcaniques, Auckland représente non seulement la beauté de la Nouvelle-Zélande, mais est le deuxième ville la plus calme du monde pour dormir.

3. Glasgow

La ville écossaise de Glasgow a reçu une note élevée pour l’emploi et la sécurité financière, l’un des points les plus pertinents pour bien dormir la nuit.

Ils complètent le classement dans le top 10 de Liverpool, Stockholm, Dublin, Dresde, Munich, Bren et Brême.

Et qu’en est-il du les pires villes pour dormir?

1. São Paulo

Sao Paulo est l’une des pires destinations en matière de qualité du sommeil. Le score présente des problèmes de bien-être physique et de santé mentale et est également l’un des villes les plus polluées du monde. Le bruit, les particules nocives dans l’air ou l’instabilité aggravent le sommeil de ses habitants.

2. Tokyo

La ville japonaise est l’une des villes les plus peuplées du monde. Entre autres raisons, son faible score est lié à la forte incidence de la douleur chronique qui éclabousse la mauvaise qualité de sommeil de ses résidents.

3. Los Angeles

Envolez-vous vers les États-Unis, après les néons d’Hollywood, vous dormez peu et mal. A Los Angeles, les gens accusent les longs voyages au travail et le surmenage et le stress chez ses habitants.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Núñez-Torrón Stock.