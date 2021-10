Les trolls de Twitter se moquent de Casey, la femme de DeSantis, à propos d’un diagnostic de cancer du sein

in

La nouvelle que Casey DeSantis, l’épouse du gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis, avait reçu un diagnostic de cancer du sein a suscité un élan de sympathie de la part des démocrates et des républicains – mais a également été accueillie par une jubilation malade et des moqueries des coins les plus sombres de la société. médias.

La commissaire démocrate à l’agriculture de Floride, Nikki Fried, qui se présente pour renverser DeSantis lors des élections au poste de gouverneur de l’année prochaine, a tweeté : « Nos cœurs sont avec la première dame de Floride Casey DeSantis et sa famille. Nous prions tous pour toi!”

Après avoir répété le message en espagnol, Fried a lancé un avertissement préventif aux trolls potentiels.

“Si vous choisissez de répondre à ce tweet, veuillez faire preuve d’empathie”, a-t-elle déclaré. « Casey est mère de trois enfants et mérite notre soutien dans ce combat difficile. »

Son avertissement semble être venu en réponse à plusieurs tweets méchants à motivation politique sur la bataille de la première dame de Floride.

Nos pensées vont à la première dame de Floride Casey DeSantis et à sa famille. Nous prions tous pour toi! – Nikki Fried (@NikkiFried) 4 octobre 2021

«Je suis désolé pour Casey DeSantis, non seulement d’avoir un diagnostic aussi horrible, mais aussi de faire face à la perspective que Ron DeSantis choisisse entre (a) aider à protéger le système immunitaire de sa femme en portant un masque; et (b) se plier aux anti-maskers pour ses ambitions politiques voraces », a tweeté le comédien canadien Deven Green, qui interprète souvent le personnage de Mme Betty Bowers, « America’s Best Christian ».

“Je souhaite bonne chance à Casey DeSantis”, a écrit un autre utilisateur de Twitter prétendant être un “député de première ligne des soins intensifs”. “J’espère qu’elle est assez intelligente pour ne pas permettre à son mari de traiter son cancer du sein avec de l’ivermectine ou de l’hydroxychloroquine.”

La première dame de Floride, Casey DeSantis, a reçu un diagnostic de cancer du sein.AP Photo/Wilfredo Lee, File

“Ça va être vraiment difficile d’offrir des pensées et des prières à Casey DeSantis, épouse d’un homme qui a bâclé une pandémie qui a entraîné la mort de plus de 55 000 Floridiens”, a sonné un autre utilisateur

avec le surnom de “Death Metal Viking”.

«Mes prières vont aux familles des plus de 50 000 Floridiens décédés de Covid à cause de desantis [sic]», a écrit un autre utilisateur de Twitter. “Désolé, je ne les gaspille pas pour sa femme”.

Ça va être vraiment difficile d’offrir des pensées et des prières à Casey DeSantis, épouse d’un homme qui a bâclé une pandémie qui a entraîné la mort de plus de 55 000 Floridiens. – MortMétalViking (@DeathMetalV) 4 octobre 2021

Certains des habitants des médias sociaux les plus complotistes se sont demandé si le diagnostic de cet homme de 41 ans était authentique.

“Je ne sais pas si c’est un gadget pour des votes de pitié ou non”, a écrit l’un d’eux en réponse à un article de CNN sur l’actualité.

« Quelqu’un peut-il vérifier si cela est vrai », a ajouté un autre utilisateur, « parce qu’il cherche peut-être juste de la sympathie et une attention supplémentaire pour sa course présidentielle, lorsque sa femme bat miraculeusement les chances et devient une histoire de survie. Quand il s’agit de racaille comme Ron, je ne lui donne pas le bénéfice du doute.

Dans un deuxième tweet, le même utilisateur a écrit : « Si sa femme a effectivement un cancer, j’espère qu’elle recevra le traitement médical que des gens comme Ron essaient d’empêcher tout le monde d’avoir. »

La première dame de Floride, Casey DeSantis, a reçu à la fois de la sympathie et des trolls sur Twitter après l’annonce de son cancer du sein. Joe Burbank / Orlando Sentinel via AP, File

Casey DeSantis, une ancienne animatrice de télévision, a épousé son mari Ron en 2010. Le couple a trois enfants âgés de quatre ans et moins.

« Casey est la pièce maîtresse de notre famille et a eu un impact sur la vie d’innombrables Floridiens grâce à ses initiatives en tant que Première Dame », a déclaré le gouverneur dans un communiqué. “Alors qu’elle fait face à l’épreuve la plus difficile de sa vie, elle aura non seulement mon soutien indéfectible, mais aussi le soutien de toute notre famille, ainsi que les prières et les vœux des Floridiens de tout notre État.”

Alors que les dirigeants démocrates du Sunshine State ont durement critiqué DeSantis pour sa gestion de la pandémie de COVID-19 – notamment son insistance pour que les districts scolaires n’imposent pas de mandats de masque – ils ont mis la politique de côté après que la nouvelle du diagnostic de la première dame de Floride a circulé lundi.

Le président du Parti démocrate de Floride, Manny Diaz, a déclaré dans un communiqué qu’il était “désolé” d’apprendre le diagnostic de Casey DeSantis et l’a qualifié de “type de nouvelles que toutes les familles redoutent d’entendre”.

“Alors que la famille DeSantis traverse cette période difficile, mes pensées et mes prières vont à Mme DeSantis et je lui souhaite un prompt et réussi rétablissement”, a ajouté Diaz.

