Les trophées ESPABOX-IGNACIO ARA ont été décernés

Samedi dernier, la cérémonie de remise des prix a eu lieu pour la deuxième année consécutive à Sigüés (Saragosse) ESPABOX-IGNACIO ARA, à la mémoire du légendaire boxeur aragonais né dans la ville.

Des combattants espagnols mémorables et un large public ont assisté à la remise de ce prix, que le site Espabox, avec son vote et celui d’autres médias, reconnaît le meilleur boxeur de l’année. Il a été collecté rétroactivement par plusieurs combattants avec d’excellents antécédents. L’événement a été présidé par le maire de la ville de Sigüés D. Eduardo Abadía et par le directeur d’ESPABOX Emilio Marquiegui, commentant le maire qu’ils souhaitent être “Chaque année la ville de référence de la boxe”.

A cette occasion, le double champion d’Europe des poids légers et meilleur combattant de l’année 1997 a récupéré sa statuette. Oscar García Cano, qui a rappelé ses exploits de champion continental en deux étapes. L’homme de Saragosse réside à Masquefa (Barcelone).

Autre double champion d’Europe, poids welter, le Cordoba José Luis Navarro, a remercié la reconnaissance et a rappelé des anecdotes qui l’ont conduit à être le meilleur de 1996. Un combattant avec un grand punch qui a remporté tous ses combats par KO.

Un autre boxeur actif avec un grand avenir est le quadruple champion d’Europe des super-welters Sergio Garcia. Le Cantabrique de Torrelavega a été le meilleur boxeur espagnol des deux dernières années, 2019 et 2020 et a parmi ses projets de se battre pour le titre mondial en 2022.

Et le combattant qui a été le plus souvent reconnu comme le meilleur boxeur de l’année est Javier Castillejo, pas moins de onze, entre 1991 et 2007. Le Madrilène a été huit fois champion du monde en deux poids, super welters et demi et six fois champion d’Europe super welters.

De multiples exploits qui ont été évoqués lors du gala. Une super ambiance de boxe, qui a également eu la présence de membres de la Fédération aragonaise. Une belle initiative à fêter dans cette ville qui avait un voisin si illustre.