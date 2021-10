Les Trophées Femme Sport sont nés

25/10/2021 à 11h55 CEST

Le magazine FEMME et le journal SPORT ont uni leurs forces pour lancer le Prix ​​des Femmes dans le Sport Femme Sport, La première édition se tiendra ce soir à l’Old Damm Factory de Barcelone. Les deux en-têtes, toutes deux de Prensa Ibérica, ont formé une alliance historique dans le but de créer le premier événement national conçu, conçu et créé pour soutenir, reconnaître et donner de la visibilité aux femmes dans le monde du sport. On dit souvent que le sport féminin est un exemple et un miroir pour la société, mais cette fois il est mis en pratique récompenser ces athlètes, organisations, initiatives et institutions qui ont réussi à devenir des références dans un monde qui a toujours été plus compliqué pour les femmes. Prix ​​FEMME et SPORT dans cette première édition des Prix de la Femme dans le sport un total de dix prix.

Les lauréats du gala, qui sera retransmis en direct à partir de 20h sur Teledeporte, la chaîne thématique de TVE, sont le journaliste Colombe de la rivière (Prenio Comunicación), l’athlète Yulimar Rojas (Prix International), le joueur de tennis Carla Suárez (Overcoming Award), le président et secrétaire de la Fondation Rafa Nadal, Ana Maria Perera et Francisca Perelló (Directive Award), l’équipe cycliste Movistar (Team Award), le taekwondo Corail Bistuer (Lifetime Achievement Award), l’entraîneur personnel Patry Jordanie (Prix Sport 4.0), le L’équipe féminine du Barça (Prix extraordinaire), le kitesurfeur Gisela Pulido (Sports Evolution Award) et le nageur synchronisé Ona Carbonell (Prix de la femme dans le sport).

Un total de dix prix pour récompenser dix carrières exceptionnelles dans leurs domaines respectifs, toujours avec le point commun d’être des femmes brillantes, talentueuses et dotées d’une capacité de leadership. Avec cette première édition des Woman Sport Awards for Women in Sport, l’objectif est de donner de la visibilité à leurs carrières, qui font rarement la Une des médias. Quelque chose qui est totalement injuste et qui, avec cette initiative, veut être corrigé.

Le gala, qui réunira environ 200 invités suivant toutes les réglementations sanitaires contre la pandémie, sera présenté par la journaliste de TVE Montse Busquets (spécialiste de l’information sportive pour la chaîne d’État) et comportera une performance musicale de Luz Casal, qui avec son personnalité particulière et indubitable, il donnera le ton à cette première édition des prix.

RÉCOMPENSER VAINCRE

Carla Suárez

Le joueur de tennis professionnel est revenu sur les courts après avoir vaincu un cancer

PRIX INTERNATIONAL

Yulimar Rojas

Le Vénézuélien a battu le record du monde du triple saut à Tokyo

PRIX SPORT 4.0

Patry Jordanie

4.0 Référence internationale en tant que coach en ligne avec sa chaîne

PRIX DE LA COMMUNICATION

Colombe de la rivière

Il a diffusé un total de 15 éditions des Jeux Olympiques

PRIX TRAJECTOIRE

Corail Bistuer

Pionnier du taekwondo en Espagne, a été champion du monde

PRIX EXTRAORDINAIRE

Barça Femmes

Elle a remporté le triplé et est montée sur le podium des meilleures joueuses

PRIX FEMME DANS LE SPORT

Ona Carbonell

Elle est revenue participer à des Jeux un an après avoir été mère

PRIX DE L’ÉVOLUTION SPORTIVE

Gisela Pulido

Dix fois champion du monde de kitesurf freestyle

PRIX D’ÉQUIPE

L’équipe Movistar

Première équipe cycliste professionnelle espagnole créée en 2018

PRIX DE LA DIRECTIVE

Ana Maria Parera

Avec Francisca Perelló, ils dirigent la Fondation Nadal