Les trophées PS5 de Sony pourraient être meilleurs que les réalisations Xbox maintenant

Si vous êtes un fan de la collection de trophées PS5, comme moi, la prochaine mise à jour du système PlayStation 5 de Sony donne aux brillantes distinctions virtuelles des soins et une attention bien nécessaires. En fait, je pense qu’ils ont maintenant dépassé les réalisations Xbox en termes de fonctionnalité et d’attrait.

Tout d’abord, il est désormais possible de voir facilement vos trophées. Sony a heureusement fait marche arrière sur sa décision à courte vue de rendre la liste des trophées de chaque jeu horizontale, ce qui a entraîné la suppression des informations pour chaque distinction et a également transformé la navigation dans votre collection en une expérience misérable.

Tout comme sur PS4, la liste des trophées est maintenant présentée verticalement (Dieu merci) – et elle est infiniment meilleure en conséquence. Il est également plus facile de voir quand vous avez déverrouillé un certain trophée, ainsi que sa rareté.

(Crédit image : Sony)

Le prochain changement, bien que plus mineur, est que vous pouvez désormais accéder à vos trophées en milieu de partie un peu plus rapidement. La prochaine mise à jour du système PS5 (qui est toujours en version bêta) vous permet de personnaliser le Game Center de la PS5, qui apparaît chaque fois que vous appuyez sur le bouton PlayStation. Cela signifie que vous pouvez désormais rapprocher votre profil du côté gauche, ce qui signifie qu’il faut moins d’étapes et d’appuis sur les boutons avant de parcourir joyeusement votre armoire à trophées.

Mais bien que ces deux changements ne soient pas vraiment révolutionnaires et aient sans doute été un problème de la propre fabrication de Sony, de nouvelles fonctionnalités sont arrivées qui plairont certainement aux chasseurs de trophées.

Je dois tous les déverrouiller !

Replonger plusieurs fois dans votre liste de trophées pour savoir à quoi vous attaquer ensuite peut être fastidieux, mais vous pourrez bientôt suivre jusqu’à cinq trophées que vous recherchez à la fois. Non seulement cela crée une carte d’activité rapide dans le centre de contrôle qui peut être sélectionnée, mais vous pouvez également épingler les trophées que vous suivez sur le côté de l’écran si vous préférez. Il convient de noter que le suivi des réalisations est possible sur Xbox depuis un certain temps ; Cependant, c’est formidable de voir Sony rattraper son retard à cet égard.

(Crédit image : Activision)

Travailler en tandem avec cette fonctionnalité est le fait que les trophées PS5 individuels suivront également vos progrès et afficheront à quel point vous êtes sur le point d’atteindre votre objectif en pourcentage. Par exemple, si vous devez gagner six médailles dans un jeu et que vous en possédez actuellement trois, le trophée correspondant indiquera qu’il est terminé à 50 %. Très beau.

(Crédit image : Sony)

Le suivi de la progression est une autre fonctionnalité disponible sur la majorité des jeux Xbox depuis un certain temps (bien que ce ne soit pas toujours une évidence car elle doit généralement être implémentée par un développeur), mais chaque jeu PS5 que j’ai vérifié, du moins dans ma bibliothèque , semble avoir un suivi des progrès en standard – quelque chose que j’espérais voir depuis un certain temps.

Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cela pourrait faire de Trophies un digne successeur de Achievements alors que, à première vue, ils n’ont fait que contribuer à la parité avec le système de longue date de Microsoft ? Eh bien, il est important de regarder l’évolution des trophées sur les plateformes PlayStation dans son ensemble, car je pense que les réalisations Xbox ont quelque peu stagné ces dernières années.

Bronze, argent et or

(Crédit image : Sony)

Une réponse claire et évidente au succès des Succès sur Xbox 360, les Trophées PlayStation n’ont pas toujours été mis en œuvre de manière aussi fluide qu’ils le sont aujourd’hui. Sur la PS3, tous les jeux ne comportaient pas la prise en charge des trophées car ils ont été introduits à mi-chemin du cycle de vie de la console, et pour aggraver les choses, vous deviez synchroniser votre progression avec le PlayStation Network chaque fois que vous vouliez que votre liste de jalons dans le jeu soit mise à jour. .

Les choses se sont considérablement améliorées sur PS4. Les trophées se sont débloqués presque instantanément au lieu d’après un court délai, et la synchronisation n’était pas aussi intrusive que sur PlayStation 3. Chaque jeu PS4 incluait également des trophées en standard, et les jeux téléchargeables vous permettaient également de gagner le très convoité trophée Platinum, qui est décerné lorsque vous obtenez tous les autres trophées disponibles.

Et c’est le Trophée Platine, en particulier, où le système de récompense de Sony a vraiment ses crochets en moi par rapport aux réalisations Xbox de Microsoft.

Si brillant et insaisissable

(Crédit image : Avenir)

“Going for Plat” est la raison pour laquelle je suis revenu sur d’innombrables jeux PS4 et PS5 dans le but de remporter les derniers prix virtuels qui m’ont échappé. Sur Xbox, je n’ai jamais vraiment eu cette envie. Il n’y a aucune incitation supplémentaire à le faire autre que d’atteindre 1000/1000G, un chiffre net qui est généralement ruiné chaque fois qu’un DLC est publié pour un titre particulier (remarque : essentiellement tout le temps).

Savoir que j’ai gagné un Platine signifie non seulement que j’ai profité de tout le plaisir d’un jeu, mais cela donne également un gros coup de pouce à mon niveau de trophée, qui est le signifiant primordial du nombre de trophées que vous avez débloqués / gagnés. temps. Le Trophée Platine est la clé pour atteindre un rang plus élevé.

Gagner un Platine est également un moment mémorable, la plupart du temps, et j’apprécie la façon dont la PS5 enregistre une brève vidéo de votre dernière et plus grande réussite de jeu au fur et à mesure (même si cela prend un espace précieux sur le SSD interne de la PS5). Vous obtenez également une capture d’écran du moment où le trophée apparaît comme sur PS4, mais j’ai souvent trouvé cela plutôt inutile car il peut capturer l’écran noir étrange ou l’image en mouvement maculée.

(Crédit image : Jeux insomniaques)

L’ajout d’un suivi des trophées dédié, d’un pourcentage de progression pour certains trophées et d’une liste beaucoup plus lisible signifie que gagner des distinctions dans le jeu n’a jamais été aussi agréable à collecter sur PS5. Maintenant, je veux juste savoir à quoi sert chaque trophée lorsque je le déverrouille (vous devez ouvrir la notification telle quelle). Fais-le arriver, Sony.