Les troubles avec Jose Mourinho à Tottenham pourraient-ils les amener à se précipiter pour Julian Nagelsmann?

Tout comme le Bayern Munich, Tottenham Hotspur a été lié à Julian Nagelsmann du RB Leipzig alors que les troubles croissants avec Jose Mourinho se manifestent à la suite de ce qui a été une période difficile pour les finalistes de la Ligue des champions 2019. Ils n’ont remporté qu’une de leurs cinq dernières sorties en Premier League et ont été choquants éliminés de la Ligue Europa par la formation croate Dinamo Zagreb le mois dernier. Ils occupent actuellement la 7e place du classement de la Premier League, à cinq points de West Ham United, quatrième, qui a perdu un point ce week-end à Newcastle United. L’équipe de Mourinho fait face à un test difficile pour terminer dans le top quatre après avoir obtenu une chance de gagner une pièce d’argenterie en vertu de la finale de la Coupe Carabao au stade de Wembley contre Manchester City le week-end prochain.

Selon un nouveau rapport de The Independent, il serait peut-être temps pour les Spurs d’agir rapidement maintenant que Hansi Flick a exprimé son désir de quitter le Bayern Munich à la fin de la saison. Il y a maintenant une pression supplémentaire sur le Bayern pour trouver un entraîneur de remplacement et le nom de Nagelsmann a été le plus mentionné, mais c’est quelqu’un qui intéresse également Tottenham pour remplacer Mourinho. Le PDG des Spurs, Daniel Levy, a tenu à amener Nagelsmann dans le nord de Londres, et il a déjà exprimé son intérêt pour la Premier League. Le Bayern serait une succession plus naturelle pour lui, mais il pourrait être tenté par l’opportunité de se débrouiller dans l’élite anglaise.

Tottenham est également confronté à une énigme en ce qui concerne certains de ses meilleurs joueurs. S’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions pour la saison prochaine, Harry Kane et Heung-Min Son ont suggéré qu’ils chercheraient potentiellement à quitter le club pour aller quelque part où il y a une garantie de football européen. Si cela se produisait, cela serait extrêmement préjudiciable à Tottenham, et ils seraient obligés de puiser dans le marché des transferts pour trouver des remplaçants viables, ce qui les rendrait moins susceptibles de pouvoir utiliser les fonds pour apporter. Nagelsmann.

Photo de Newcastle United / .

Nagelsmann lui-même a déclaré qu’il n’y avait pas eu de contact concret du Bayern Munich, plutôt que les représentants du Bayern n’ont abordé que légèrement le sujet lorsqu’ils faisaient les négociations pour le transfert de Dayot Upamecano au Bayern. Upamecano et Nagelsmann sont représentés par la même agence. Il reste à voir si le conseil d’administration du Bayern fera obstacle au départ de Flick, mais il est difficile de les voir le faire avec la présomption qu’il aimerait remplacer Joachim Low en tant que directeur de l’équipe nationale allemande après les Championnats d’Europe de cet été.

Flick rendre public son désir de partir a accéléré les décisions que Levy et Tottenham doivent prendre, car ils pourraient faire face à une montagne de problèmes si le Bayern finissait par sécuriser Naglesmann si et quand Flick partait définitivement. Ils ont également été liés au patron de Leicester City, Brendan Rodgers, anciennement du Celtic et de Liverpool, mais il exigerait des frais importants pour être retirés des Foxes. Pour l’instant, tous les yeux seront complètement rivés sur la situation de Flick au Bayern et comment, exactement, cela se passe.