Les troupes américaines se retirent enfin d’Afghanistan

Les États-Unis ont officiellement commencé leur retrait d’Afghanistan après près de 20 ans dans le pays, a confirmé dimanche le général de l’armée Austin Miller. La nouvelle survient moins de deux semaines après que le président Joe Biden a annoncé que toutes les troupes américaines seraient hors du pays d’ici le 11 septembre 2021 – une réalisation importante qui a échappé à ses prédécesseurs.

Selon le New York Times, Miller, le commandant en chef des forces américaines et de l’OTAN en Afghanistan, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse à Kaboul dimanche qu’il avait reçu ses ordres et que les États-Unis commenceraient à «faire la transition des bases et de l’équipement vers les Afghans. forces de sécurité.”

«Toutes nos forces se préparent maintenant à rétrograder», a déclaré Miller, selon un rapport de CNN de la même conférence de presse. «Officiellement, la date de notification sera le premier mai, mais en même temps, alors que nous commençons à prendre des mesures locales, nous avons déjà commencé cela.»

Auparavant, l’administration Trump avait fixé au 1er mai la date limite pour le retrait de toutes les troupes américaines du pays dans le cadre d’un accord conclu avec les talibans en février 2020, mais à partir de ce mois-ci, les États-Unis avaient encore environ 3500 soldats en Afghanistan.

Comme Alex Ward de Vox l’a rapporté plus tôt ce mois-ci, Biden a hérité de cette promesse et a essentiellement choisi de prolonger le délai de suppression, mais sans l’approbation explicite des talibans.

“Nous ne nous précipiterons pas vers la sortie”, a déclaré Biden plus tôt ce mois-ci dans un discours annonçant la nouvelle date limite. «Nous le ferons de manière responsable, délibérée et en toute sécurité. Et nous le ferons en pleine coordination avec nos alliés et partenaires, qui ont maintenant plus de forces en Afghanistan que nous. »

Actuellement, selon le Times, environ 7 000 forces de l’OTAN et alliées sont en Afghanistan pour soutenir les troupes américaines, mais «ces forces de l’OTAN se retireront probablement aux côtés des États-Unis».

La grande majorité des 18 000 entrepreneurs militaires privés du pays sont également sur le point de se retirer, a rapporté dimanche le Times, bien que les États-Unis abandonnent du matériel militaire pour être utilisé par les troupes afghanes.

Le Pentagone a également souligné qu’il continuerait à soutenir les forces afghanes après le retrait, bien qu’un haut commandant ait déclaré que cela n’inclurait pas l’implication sur le terrain.

“Nous avons également l’intention de continuer à financer l’armée afghane et cela sera administré par la plate-forme qui sera notre ambassade à Kaboul, en Afghanistan”, a déclaré jeudi aux journalistes le général Frank McKenzie, qui dirige le Commandement central américain, aux journalistes. transcription publiée par le Pentagone. «Nous avons l’intention de poursuivre cet appui et nous pensons que ce sera un combat difficile pour les Afghans, mais nous avons l’intention de continuer à les soutenir.»

Dans l’intervalle, cependant, la présence de troupes américaines pourrait en fait augmenter avant la date limite du 11 septembre. L’AP a rapporté vendredi qu’un porte-avions américain, l’USS Dwight D. Eisenhower, resterait stationné dans la région alors que les États-Unis réduiraient leur présence de troupes en Afghanistan, et que davantage de troupes pourraient également être déployées «pour aider au retrait».

«Il est temps de mettre fin à la plus longue guerre d’Amérique»

Alors que le Pentagone commence à se retirer de l’Afghanistan, une chose est claire: il ne s’agit pas d’un retrait basé sur des conditions, et le 11 septembre sera une date limite fixée pour l’administration Biden.

“Je suis maintenant le quatrième président des États-Unis à présider la présence des troupes américaines en Afghanistan: deux républicains, deux démocrates”, a déclaré Biden au début du mois. «Je ne passerai pas cette responsabilité à un cinquième.»

Comme Alex Ward de Vox l’a expliqué lorsque Biden a fait son annonce, c’est en quelque sorte une rupture avec la position de Biden sur la campagne électorale:

Biden s’est engagé pendant la campagne présidentielle à ramener toutes les «troupes de combat» américaines d’Afghanistan d’ici la fin de son premier mandat. En utilisant le terme spongieux de «troupes de combat», il laissait essentiellement la porte ouverte au maintien d’un petit nombre de troupes dans le pays dont la mission se concentrerait uniquement sur les opérations de contre-terrorisme contre Daech et al-Qaïda, et non sur la lutte contre les talibans. Il semble que Biden ait abandonné cette approche. «Nous allons à zéro troupes d’ici septembre», a déclaré le haut fonctionnaire anonyme au Post.

Le plan de Biden a été la cible de vives critiques au Congrès, le sénateur républicain Lindsey Graham le qualifiant de «plus stupide que de la saleté». Mais dans son discours plus tôt ce mois-ci, Biden a exprimé son inquiétude face à un «risque de baisse significatif de rester au-delà du 1er mai sans calendrier de départ clair».

Comme l’a dit un haut responsable au Washington Post, rester plus longtemps pourrait stimuler plus de conflits, pas moins.

«C’est la réalité immédiate et pratique que notre examen des politiques a découverte», a déclaré une personne qui s’est entretenue avec le Post de manière anonyme. «Si nous brisons la date limite du 1er mai négociée par l’administration précédente sans plan clair de sortie, nous serons de retour en guerre avec les talibans, et ce n’était pas quelque chose que le président Biden croyait être dans l’intérêt national.»

Une rupture apparente des pourparlers entre les talibans et le gouvernement afghan ce mois-ci pourrait également avoir joué un rôle, selon Ward. Les talibans ont déclaré plus tôt en avril qu’ils ne participeraient pas aux pourparlers prévus pour le 16 avril, et la conférence a depuis été reportée, a rapporté . la semaine dernière.

Que les pourparlers reprennent ou non, les informations de dimanche indiquent que la présence des troupes américaines prendra fin cette année, après 2 448 morts et près de 21 000 blessés américains, ainsi qu’un nombre incalculable de victimes civiles.

Selon la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan, au moins 35 500 civils afghans sont morts depuis 2009, mais le bilan sur 20 ans d’implication américaine est certainement plus élevé.

Et un retrait des troupes ne signifiera pas la fin des troubles dans la région. Les experts ont averti que l’absence de troupes américaines et de l’OTAN pourrait contribuer à un vide de pouvoir local qui pourrait se répandre dans toute la région.

«La guerre en Afghanistan n’a jamais été censée être une entreprise multigénérationnelle», a déclaré Biden. «Nous avons été attaqués. Nous sommes entrés en guerre avec des objectifs clairs. Nous avons atteint ces objectifs. Ben Laden est mort et Al-Qaïda est dégradé … en Afghanistan. Et il est temps de mettre fin à la guerre pour toujours.