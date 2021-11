Les troupes britanniques et les combattants de la RAF se font tirer dessus par les ALLIES lors d’une opération bâclée | Royaume-Uni | Nouvelles

Des troupes de l’armée et de la RAF se trouvaient dans le porte-avions au moment où les balles ont traversé le véhicule à la peau douce. Le conducteur a appuyé sur l’accélérateur et a pris des mesures d’évitement alors que les soldats criaient aux gardes dans une tour de guet de retenir le feu. Une source a déclaré: «C’était presque un désastre.

« Ils visaient des coups de feu sur un véhicule en mouvement.

« Des pouces dans tous les cas et la mère de quelqu’un frappait à la porte. »

Les Britanniques, attachés à la mission antiterroriste de la France à Gao, au Mali, se sont fait tirer dessus alors qu’ils roulaient sur la piste de leur base.

Mais les sentinelles estoniennes à la gâchette facile ont reproché aux Britanniques de ne pas avoir rempli les bons papiers pour enregistrer le voyage.

Le porte-parole des Forces de défense estoniennes, le Capt Taavi Karotamm, a déclaré : « Toutes les procédures ont été correctement suivies par les troupes estoniennes et aucun personnel estonien ou allié n’a été blessé ».

Le ministère de la Défense a confirmé l’incident.

LIRE LA SUITE:

Des troupes pour aider à «sauver Noël» et arrêter la crise hivernale

Le Royaume-Uni compte 100 membres de la RAF et 310 soldats déployés à Gao.

Les forces britanniques et alliées ont accru leur présence au Sahel suite à la demande du président Macron d’une aide supplémentaire dans la région.

Les États-Unis ont été contraints de céder à plusieurs demandes de M. Macron après que les relations diplomatiques ont été rétablies à la suite de la signature de l’accord AUKUS.

Les opérations dans la région du Sahel sont axées sur la lutte contre les cellules terroristes alignées sur le groupe terroriste Takfiri Daesh.

Il a déclaré : « C’est un rappel important qu’alors que nous élargissons le champ de la défense aux menaces basées sur l’État dans de nouveaux domaines comme le cyber et l’espace, nous comptons toujours sur nos forces armées pour appliquer des forces meurtrières en contact étroit avec nos ennemis.

« Peu importe la quantité de technologie dans laquelle nous investissons, tout cela ne sert à rien sans la bravoure et la détermination de nos forces armées. »

Suite à une fouille de la zone, les troupes britanniques ont trouvé une cache d’armes comprenant un AK47, une mitrailleuse, 100 cartouches et une radio.

Cette opération montre comment les forces armées britanniques s’intensifient et apportent une contribution significative à l’effort de maintien de la paix de l’ONU, en particulier pour protéger les civils en perturbant les groupes terroristes dangereux.

L’Etat islamique étant contraint de détourner son objectif principal de l’Asie occidentale, le groupe a commencé à étendre son idéologie naissante à de nouveaux domaines.

La situation politique instable au Mali en a fait un terrain de recrutement idéal pour la secte terroriste.

Les États voisins du Sahel – le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et le Nigéria – ont également été soumis à des attaques répétées avec des alliances en cours de construction entre les groupes islamistes tels que Boko Haram ainsi que ISIS et al-Qaïda.

La présence militaire britannique dans le pays est l’un des déploiements les plus importants de ce pays à l’étranger depuis l’Irak et l’Afghanistan, mais peu de choses ont émergé sur leur rôle dans ce qui a été décrit comme la mission de l’ONU la plus dangereuse qui se déroule actuellement.

Le régime militaire malien, qui dirige le pays après deux coups d’Etat en neuf mois, a accusé les Français d’un « manque de concertation » délibéré et d' »avoir abandonné le Mali en plein combat ».

Il a indiqué que des négociations étaient en cours avec la société mercenaire russe, le groupe Wagner, pour remplacer les Français.

La France et l’Allemagne ont averti qu’elles reconsidéreraient leur engagement militaire au Mali si l’accord avec Wagner, détenu par un allié de Vladimir Poutine et accusé d’avoir commis des atrocités dans un certain nombre de pays, était autorisé.

A Londres, le secrétaire à la Défense Ben Wallace a exprimé sa profonde préoccupation face à cette évolution.