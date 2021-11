Les troupes britanniques quittent le Canada pour une nouvelle base au Moyen-Orient – « Effet dissuasif » | Monde | Nouvelles

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace devrait annoncer plus tard cette semaine que le Royaume-Uni mettra en place un centre de formation dans le désert d’Oman dans un avenir proche. Une structure similaire existe depuis 50 ans en Alberta, dans l’ouest du Canada, où est basée la British Army Training Unit Suffield (Batus).

Batus a ouvert ses portes en 1972 et a entraîné des milliers de soldats à des exercices de tir réel.

Des matériaux lourds, 400 employés britanniques permanents et 1 000 véhicules sont également situés dans la base de 2 700 kilomètres carrés.

Cependant, The Telegraph rapporte que l’actuel secrétaire à la Défense ordonnera le transfert de la plupart des ressources et des troupes de Batus à Oman, dans la péninsule arabique.

Une source de la défense proche des plans a déclaré au Telegraph : « Si vous n’avez que 148 chars et que 22 d’entre eux sont bloqués au Canada, ce sont 22 chars qui ne sont pas prêts et ne sont pas disponibles pour faire quoi que ce soit d’opérationnel.

« S’ils s’entraînent en Pologne ou à Duqm, la logique est qu’ils ont un effet plus opérationnel et dissuasif. »

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré que Batus ne fermerait pas avant 2023, car des exercices de gros chars étaient déjà prévus au cours des deux prochaines années.

Le camp de Batus et la plus petite zone d’entraînement de Wainwright à proximité pourraient fermer par la suite, bien qu’un petit nombre d’employés tels que les attachés de défense et les officiers de liaison puissent rester au Canada.

Des troupes britanniques entraînées et des véhicules déjà disponibles au Moyen-Orient seraient une opportunité pour le Royaume-Uni d’être plus visible auprès de pays partenaires tels que l’Ukraine et Bahreïn, selon plusieurs sources de la défense.

LIRE LA SUITE: Deux blessés graves après le renversement d’un camion de l’armée britannique sur une route

Incidemment, la nouvelle base britannique pourrait décourager des adversaires potentiels comme l’Iran, ont affirmé les sources.

Les troupes britanniques pourraient réagir immédiatement à toute crise dans la région et présenter la technologie militaire britannique pour stimuler les ventes d’armes potentielles.

Début novembre, M. Wallace s’est rendu à Oman pour tenter de « démontrer l’engagement du Royaume-Uni envers le pays et la région du Golfe au sens large », selon un communiqué du gouvernement.

Le secrétaire à la Défense a amarré le HMS Queen Elizabeth, le porte-avions, au port de Duqm et a accueilli à bord le vice-Premier ministre omanais chargé des affaires de défense et le sultan d’Oman Shihab bin Tariq.

A NE PAS MANQUER :

Un pilote militaire décède des suites d’un incident survenu à la base aérienne texane de Laughlin [REPORT]

Comment la Chine envisage de bloquer les signaux des bases de l’armée américaine [INSIGHT]

La Chine mène des recherches militaires aux portes du Royaume-Uni [ANALYSIS]

Ben Wallace a déclaré : « Cette visite offre une opportunité de voir les forces britanniques travailler main dans la main avec nos partenaires omanais à travers des exercices terrestres, aériens et maritimes, promouvoir la stabilité et la sécurité dans la région et faire face à nos menaces communes. »

Le brigadier Marcus Mudd, commandant de la composante terrestre à Oman, a déclaré : « Tout est question de partenariat.

« Oman est un partenaire stratégique du Royaume-Uni, en particulier dans la région du Golfe.

« Pouvoir tirer parti des forces de chacun et des capacités spécialisées dont nous disposons est une opportunité incroyable.

« L’avenir de l’armée britannique ici à Oman est extraordinairement excitant. »