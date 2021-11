Les troupes de la Garde nationale du Wisconsin activées avant le verdict de Kyle Rittenhouse

Des centaines de soldats de la Garde nationale du Wisconsin ont été activés avant le verdict attendu du procès pour meurtre de Kyle Rittenhouse la semaine prochaine, a annoncé vendredi le gouverneur Tony Evers.

Environ 500 soldats seront sur place à l’extérieur de Kenosha et répondront « à la demande des forces de l’ordre locales », en cas de troubles civils suite à la décision du jury, a déclaré Evers.

Les gardes fonctionneront « en collaboration avec des centaines d’officiers d’organismes bénévoles chargés de l’application des lois », a déclaré le bureau du gouverneur.

« Nous continuons d’être en contact étroit avec nos partenaires au niveau local pour nous assurer que l’État fournit un soutien et des ressources pour aider à assurer la sécurité de la communauté de Kenosha et de l’ensemble de la région », a déclaré Evers dans un communiqué.

.

Rittenhouse, 18 ans, est accusé d’avoir abattu Joseph Rosenbaum, 36 ans, et Anthony Huber, 26 ans, et d’avoir blessé Gaige Grosskreutz, 27 ans, à Kenosha, Wisconsin, dans la nuit du 25 août 2020. L’adolescent a témoigné qu’il avait agi seul. -la défense.

Rittenhouse a été vu en train de sangloter à la barre lors de son témoignage cette semaine, affirmant qu’il était « acculé » à l’extérieur de l’une des entreprises qu’il défendait.REUTERS/Sean KrajacicLe gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, se prépare au verdict de Rittenhouse et enverra 500 soldats de la Garde nationale à Kenosha la semaine prochaine.AP / Morry Gash

La défense a terminé sa preuve jeudi et les plaidoiries finales sont attendues lundi, date à laquelle le jury commencera ses délibérations.

« La communauté de Kenosha a été forte, résiliente et s’est réunie à travers des moments incroyablement difficiles ces deux dernières années, et cette guérison est toujours en cours », a ajouté Evers. « J’exhorte les gens qui ne sont pas de la région à respecter la communauté en reconsidérant tout projet de voyage là-bas et à encourager ceux qui pourraient choisir de se réunir et d’exercer leurs droits au titre du premier amendement à le faire en toute sécurité et pacifiquement. »

L’adolescent risque une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire pour un chef d’homicide intentionnel au premier degré dans le meurtre de Huber, qui a été abattu après avoir frappé Rittenhouse avec une planche à roulettes.

Il fait également face à un chef d’accusation d’homicide imprudent au premier degré concernant Rosenbaum, qui a été la première personne abattue par Rittenhouse après que Rosenbaum l’a poursuivi dans un parking de voitures d’occasion.