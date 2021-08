Les troupes indiennes et chinoises se désengagent au point de patrouille 17A

in

Selon l’armée indienne, cet accord à l’issue des pourparlers garantira le respect et l’observation de l’ALC et aussi qu’il n’y aura pas de changement unilatéral du statu quo. (Photo d’archive/PTI)

L’Inde et la Chine ont annoncé vendredi un accord de désengagement dans la région de Gogra, où les troupes des deux pays sont au point mort depuis mai 2020.

Que dit l’armée indienne ?

Avec l’annonce d’aujourd’hui, une autre zone sensible de confrontation dans l’est du Ladakh a été résolue.

Tard vendredi après-midi (6 août 2021), selon un communiqué officiel publié par l’armée indienne, il s’agit du résultat des 12 pourparlers au niveau des commandants de corps samedi dernier. Les pourparlers avaient eu lieu le 31 juillet au point de rencontre Chushul Moldo dans l’est du Ladakh et l’accent était mis sur le désengagement le long de la ligne de contrôle réel (LAC) dans le secteur ouest des zones frontalières indo-chinoises.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Financial Express Online avait mentionné dans un précédent article qu’un accord de désengagement était attendu, cependant, rien n’a été annoncé dans la déclaration commune publiée à l’issue des pourparlers lundi 2 août 2021.

« Il y a un accord entre les deux parties. Le processus de désengagement s’est déroulé sur deux jours – du 4 au 5 août 2021. Et maintenant, les troupes des deux pays sont dans leurs bases respectives », indique le communiqué de l’armée indienne. Ajoutant: “Les deux ont cessé les déploiements avancés dans la zone de manière coordonnée, progressive et vérifiée.”

Le désengagement signifie que maintenant toutes les structures temporaires et autres infrastructures connexes qui ont été créées pendant l’impasse dans la région par les deux parties ont été démantelées. Après le retrait de ces structures, le relief de la région a été restauré par les deux parties à l’époque d’avant l’impasse.

Selon l’armée indienne, cet accord à l’issue des pourparlers garantira le respect et l’observation de l’ALC et aussi qu’il n’y aura pas de changement unilatéral du statu quo.

Comme cela a été mentionné dans la déclaration conjointe publiée plus tôt cette semaine, les deux parties ont eu des pourparlers « constructifs » et tenaient à résoudre les problèmes le long de l’ALC dans le secteur ouest.

ITBP & armée indienne

L’armée indienne et la force paramilitaire ITBP maintiennent une veille stricte le long du LAC dans l’est du Ladakh dans le secteur occidental.

L’histoire jusqu’ici …

Plus tôt cette année, lors des pourparlers du 10e cycle entre les deux parties, il a été décidé qu’elles travailleraient à un plus grand désengagement dans le secteur du Ladakh.

Depuis lors, l’accent a été mis sur le désengagement à Gogra, Hot Springs, Demcok ainsi que pour s’assurer que les patrouilles indiennes dans les plaines de Depsang ne sont pas arrêtées par les troupes chinoises.

Les deux parties ont eu des pourparlers à différents niveaux pour s’entendre sur le processus de désengagement dans la région de Gogra et Hot Spring, qui sont les points de friction.

